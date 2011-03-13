روزانه 20 هزار دانش آموز و دانشجو به یادمانهای دفاع مقدس سفر می کنند

سردار محمد رضا اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: باید با برنامه ریزی مناسب به گونه ای عمل کنیم که اعضای کاروانهای راهیان نور به خصوص دانش آموزان و دانشجویان در فضایی با آرامش و امنیت وارد مناطق شوند و از فضای معنوی آن بهره لازم را ببرند به همین دلیل همکاران ما در این روز که خانواده ها در تعطیلات و تفریح به سر می برند بیشتر در حال ماموریت و خدمت هستند.

وی افزود: یکی از اهداف دیگر نیروی انتظامی استان این است که فضایی مهیا کند که تعدادی از نیروهای انتظامی سراسر کشور نیز با حضور در یادمانهای دفاع مقدس از این فضای نورانی استفاده و خود را برای یک سال خدمت دیگر آماده کنند.



اسحاقی تصریح کرد: نیروی انتظامی استان با برنامه ریزیهای انجام داده امسال آمادگی لازم برای پذیرایی از شش تا پنج میلیون نفر میهمانان نوروزی و کاروان های راهیان نور را دارد.



فرمانده نیروی انتظامی خوزستان همچنین از کاروانهای راهیان نور درخواست کرد تا برای افزایش امنیت خود از تردد در شب خودداری کنند.



اسحاقی اظهار داشت: هر ساله نیروی انتظامی برای تامین امنیت مسافران نوروزی و کاروانهای راهیان نور در محل هایی به صورت موقت مستقر می شود تا در مراکزی که تردد بیشتری از سوی میهمانان نوروزی در آنها صورت می گیرد نسبت به تامین امنیت بیشتر اقدام کند.



وی افزود: امسال خوشبختانه با پیگیریهای جدی موفق شدیم رقم استقرار موقت در اینگونه اماکن را به 201 نقطه افزایش دهیم که این رقم نسبت به سال قبل 12 درصد افزایش و این رقم در بخش نیروی انسانی نیز 21 درصد افزایش یافته است.