لاریجانی از نمایشگاه پدافند غیر عامل بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه همایش پدافند غیر عامل که در تالار همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد از نمایشگاهی که با این موضوع برگزار شده بود نیز بازدید کرد.

علی لاریجانی در بازدید از این نمایشگاه پدافند غیر عامل را موضوعی دانست که مربوط به چرخه حیات بشری است و باید به دلیل مرتبط بودن با انسان به آن توجه بیشتری شود.

وی با بیان اینکه در این نمایشگاه مجموعه ای از سیستم هایی که به پیشگیری از آسیب های طبیعی و غیر طبیعی کمک می کنند به نمایشگاه در آمده است افزود: پدافند غیر عامل بخشی از زندگی جدید است و به همان میزان باید به آن اهمیت داد.

رئیس مجلس با بیان اینکه در کشور ما در سالهای اخیر توجه خاصی به این موضوع شده است گفت: باید در این زمینه رسانه های گروهی بتوانند به آگاهی بخشی به مردم کمک کنند تا موضوع پدافند غیر عامل در کانون افکار مردم جان بگیرد.

وی تاکید کرد: آنها با دستور العمل های نوشته شده قابل اجرا نیست و باید به صورت باور در میان مردم شود.

لاریجانی همچنین افزود: مجلس نیز الزاماتی را که باید دستگاه های دولتی و وزارتخانه ها درباره این رعایت کنند مصوب می کند و حتما بودجه سالیانه مناسبی را نیز به این موضوع اختصاص خواهد داد.