بومی سازی فناوری "کشاورزی با آب دریا" مشکل اشتغال را حل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر از بندرعباس، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی که در دیدار با سرپرست و مدیر پژوهشی جهاد دانشگاهی هرمزگان سخن می گفت، با تقدیر از اقدامات این نهاد در زمینه تحقیقات پیرامون گیاهان شورپسند و استفاده از کشاورزی با آب دریا، اظهار کرد: بنده بحث کشاورزی با آب دریا را حدود دو سال پیش در خطبه های نماز جمعه مطرح کردم و پس از آن نیز این دغدغه را مکرر به بسیاری از مسئولان استان منتقل کردم.

وی افزود: از یک سال پیش تاکنون، جهاد دانشگاهی طی تحقیقاتی بر روی این موضوع، نتایج مفید و امیدبخشی به دست آورده که با آماده شدن فضای افکار عمومی طی این مدت، پذیرش لازم جهت عملی شدن این ایده در استان فراهم شده است.

امام جمعه بندرعباس خاطرنشان کرد: بنده معتقدم اگر روی اگر روی بحث بومی سازی فناوری "کشاورزی با آب دریا" به عنوان یک کار اساسی سرمایه گذاری مناسب صورت گیرد، مشکل اشتغال مولد و مفید در جامعه به صورت جدی حل خواهد شد.

وی همچنین بیان کرد: امیدوارم روزی برسد که استفاده از این فناوری برای حل بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه موثر واقع شود.

در ادامه این نشست، سرپرست جهاد دانشگاهی هرمزگان اظهار کرد: در راستای رهنمودهای امام جمعه بندرعباس در خصوص لزوم استفاده از نعمت خدادادی دریا برای توسعه بخش کشاورزی، این نهاد از یک سال پیش تحقیقات خود را به صورت جدی و متمرکز با تشکیل یک گروه پژوهشی آغاز کرد و طی روزهای گذشته نیز با برگزاری یک کارگاه آموزشی بین المللی دستگاه مربوطه را در جریان کامل تحقیقات قرار داد.

سیف الله فرمحمدی تصریح کرد: در پی آن هستیم تا طی یک فرصت دو الی سه ساله، فناوری "کشاورزی با آب دریا" را به صورت کامل بومی سازی کرده و با توسعه پایدار بخش کشاورزی تحول اساسی در منطقه و حتی در سطح ملی ایجاد کنیم.

وی گفت: این اقدام باعث ایجاد کشاورزی پایدار در استان شده و بخش زیادی از مشکلات ناشی از بیکاری در جامعه به ویژه در روستاها برطرف خواهد شد.

همچنین در بخش دیگری از این نشست، دکتر "ادگار عمر رودا" محقق و استاد دانشگاه سونورا مکزیک که به منظور شرکت در کارگاه آموزشی کشاورزی با آب دریا در بندرعباس حضور دارد، به بیان تجربیات و دستاوردهای علمی این کشور در خصوص کاشت گیاهان شورپسند از جمله گونه "سالیکورنیا" و مزایای اقتصادی آن پرداخت.