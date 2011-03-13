کشف جسد 500 نفر در ژاپن/ اختلال در ششمین رآکتور نیروگاه فوکوشیما

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ژاپنی "سانکی شیمبون" در گزارشی به نقل از یک سخنگوی آژانس پلیس ملی این کشور نوشت: در پی وقوع زمین لرزه و سونامی در ژاپن، جسد بیش از 200 نفر در شهر "هیگاشیماتسوشیما" در شمال شرق این کشور کشف شد.

پلیس ژاپن نیز روز گذشته در شهر سندای در شمال شرقی این کشور اعلام کرد که دستکم 200 تا 300 جسد در نواحی ساحلی کشف شده است. همچنین درحالی که رسانه های خارجی از کشته شدن بیش از هزار و 500 نفر در نتیجه زمین لرزه 8.9 ریشتری در ژاپن خبر می دهند، آژانس پلیس ملی این کشور امروز یکشنبه در بیانیه ای تایید کرد که آمار تلفات در نتیجه این زمین لرزه 688 کشته و 642 مفقود است.

نیروگاه هسته ای فوکوشیما

این درحالیست که "یوکیو ادانو" سخنگوی دولت ژاپن اعلام کرد: معتقدم که بیش از هزار نفر در نتیجه این زمین لرزه کشته شدند. همچنین در نتیجه این زمین لرزه 12 هزار و 250 خانه مسکونی و دیگر ساختمانها تخریب شدند.

همچنین پس لرزه ای به قدرت 6.4 ریشتری سواحل شرقی هونشو را لرزاند.

خبر دیگر اینکه در پی زمین لرزه 8.9 ریشتری در ژاپن، سیستم خنک سازی ششمین رآکتور نیروگاه هسته ای فوکوشیما دچار مشکل شد. پس از آنکه رآکتورهای شماره 1 و 2 در تاسیسات شماره 1 و رآکتورهای شماره 1 و 2 و 4 در تاسیسات شماره 2 دچار مشکل شدند، رآکتور شماره 3 تاسیسات 1 نیروگاه هسته ای فوکوشیما نیز بامشکل مواجه شد.

یادآور می شود روز گذشته در یکی از نیروگاه های هسته ای فوکوشیما یک انفجار رخ داد و بر اثر این انفجار دو نفر از کارکنان نیروگاه هسته ای فوکوشیما ژاپن کشته شدند.