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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۳۱

براساس اعلام "AFC"/

داور دیدار پرسپولیس و الوحده تغییر کرد/ زلزله ژاپن باعث تغییر داور شد

داور دیدار پرسپولیس و الوحده تغییر کرد/ زلزله ژاپن باعث تغییر داور شد

براساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا داوری دیدار تیم‌های پرسپولیس ایران و الوحده امارات در چارچوب هفته دوم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا برعهده "یوئیجی نیشیمورا" از ژاپن خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این قرار بود "مینورو توجو"  از ژاپن مسابقه تیم‌های پرسپولیس و الوحده امارات را قضاوت کند اما کنفدراسیون فوتبال آسیا به جهت زلزله اخیر در کشور ژاپن و بنابه دلایلی، قضاوت این بازی را به "یوئیجی نیشیمورا" سپرد.

براین اساس نیشیمورا را در امر قضاوت بازی پرسپولیس ایران - الوحده امارات دو هموطنش به نام‌های "تورو ساگارا" و "توشیوکی ناگی" همراهی خواهند کرد.

- اسامی داوران دیدارهای هفته دوم از مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در گروه‌های چهارگانه اول به شرح زیر است:

گروه A
الغرافه قطر ـ الهلال عربستان
داور: کیم دونگ جین (کره‌جنوبی)
کمک داور اول: جیونگ هیئه سونگ (کره‌جنوبی)
کمک داور دوم: یانگ بیونگ ایون (کره‌جنوبی)
داور چهارم: لی دونگ جون (کره‌جنوبی)

* سپاهان ایران ـ الجزیره امارات
داور: عبدالمالک (سنگاپور)
کمک داور اول: جفری گو (سنگاپور)
کمک داور دوم: تانگ یو مون (سنگاپور)
داور چهارم: سوخبیر سینف (سنگاپور)

گروه B
* النصر عربستان ـ استقلال ایران
داور: مسعود الهلالی (عمان)
کمک داور اول: غانم البلوشی (عمان)
کمک داور دوم: علی حمدان الشیدی (عمان)
داور چهارم: یاسر الرواهی (عمان)

* السد قطر ـ پاختاکور ازبکستان
داور: چوی میونگ یونگ (کره‌جنوبی)
کمک داور اول: جانگ جون مو (کره‌جنوبی)
کمک داور دوم: چوی مین بیونگ (کره جنوبی)
داور چهارم: محمد لوم (اردن)

گروه C
* بنیادکار ازبکستان ـ الاتحاد عربستان
داور: ماساکی توما (ژاپن)
کمک داور اول: هاروهیرو اوتسوکا (ژاپن)
کمک داور دوم: تاکاهیرو اوکانو (ژاپن)
داور چهارم: ریوجی ساتو (ژاپن)

* پرسپولیس ایران ـ الوحده امارات
داور: یوئیجی نیشیمورا (ژاپن)
کمک داور اول: تورو ساگارا (ژاپن)
کمک داور دوم: توشیوکی ناگی (ژاپن)
داور چهارم: روان آروموگهام (هند)

گروه D
* الامارات امارات ـ الریان قطر
داور: لی مین هو (کره‌جنوبی)
کمک داور اول: کانگ دو جون (کره‌جنوبی)
کمک داور دوم: یون کوانگ یئول ( کره‌جنوبی)
داور چهارم: کادهوم الساعدی (عراق)

* الشباب عربستان ـ ذوب‌آهن ایران
داور: نواف شکرالله (بحرین)
کمک داور اول: خالد الالان (بحرین)
کمک داور دوم: محمد السلمان (بحرین)
داور چهارم: مسعود طفیلی (سوریه)

کد مطلب 1273018

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