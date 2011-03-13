داور دیدار پرسپولیس و الوحده تغییر کرد/ زلزله ژاپن باعث تغییر داور شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این قرار بود "مینورو توجو" از ژاپن مسابقه تیم‌های پرسپولیس و الوحده امارات را قضاوت کند اما کنفدراسیون فوتبال آسیا به جهت زلزله اخیر در کشور ژاپن و بنابه دلایلی، قضاوت این بازی را به "یوئیجی نیشیمورا" سپرد.

براین اساس نیشیمورا را در امر قضاوت بازی پرسپولیس ایران - الوحده امارات دو هموطنش به نام‌های "تورو ساگارا" و "توشیوکی ناگی" همراهی خواهند کرد.

- اسامی داوران دیدارهای هفته دوم از مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در گروه‌های چهارگانه اول به شرح زیر است:

گروه A

الغرافه قطر ـ الهلال عربستان

داور: کیم دونگ جین (کره‌جنوبی)

کمک داور اول: جیونگ هیئه سونگ (کره‌جنوبی)

کمک داور دوم: یانگ بیونگ ایون (کره‌جنوبی)

داور چهارم: لی دونگ جون (کره‌جنوبی)

* سپاهان ایران ـ الجزیره امارات

داور: عبدالمالک (سنگاپور)

کمک داور اول: جفری گو (سنگاپور)

کمک داور دوم: تانگ یو مون (سنگاپور)

داور چهارم: سوخبیر سینف (سنگاپور)

گروه B

* النصر عربستان ـ استقلال ایران

داور: مسعود الهلالی (عمان)

کمک داور اول: غانم البلوشی (عمان)

کمک داور دوم: علی حمدان الشیدی (عمان)

داور چهارم: یاسر الرواهی (عمان)

* السد قطر ـ پاختاکور ازبکستان

داور: چوی میونگ یونگ (کره‌جنوبی)

کمک داور اول: جانگ جون مو (کره‌جنوبی)

کمک داور دوم: چوی مین بیونگ (کره جنوبی)

داور چهارم: محمد لوم (اردن)

گروه C

* بنیادکار ازبکستان ـ الاتحاد عربستان

داور: ماساکی توما (ژاپن)

کمک داور اول: هاروهیرو اوتسوکا (ژاپن)

کمک داور دوم: تاکاهیرو اوکانو (ژاپن)

داور چهارم: ریوجی ساتو (ژاپن)

* پرسپولیس ایران ـ الوحده امارات

داور: یوئیجی نیشیمورا (ژاپن)

کمک داور اول: تورو ساگارا (ژاپن)

کمک داور دوم: توشیوکی ناگی (ژاپن)

داور چهارم: روان آروموگهام (هند)

گروه D

* الامارات امارات ـ الریان قطر

داور: لی مین هو (کره‌جنوبی)

کمک داور اول: کانگ دو جون (کره‌جنوبی)

کمک داور دوم: یون کوانگ یئول ( کره‌جنوبی)

داور چهارم: کادهوم الساعدی (عراق)

* الشباب عربستان ـ ذوب‌آهن ایران

داور: نواف شکرالله (بحرین)

کمک داور اول: خالد الالان (بحرین)

کمک داور دوم: محمد السلمان (بحرین)

داور چهارم: مسعود طفیلی (سوریه)