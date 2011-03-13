داور دیدار پرسپولیس و الوحده تغییر کرد/ زلزله ژاپن باعث تغییر داور شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این قرار بود "مینورو توجو" از ژاپن مسابقه تیمهای پرسپولیس و الوحده امارات را قضاوت کند اما کنفدراسیون فوتبال آسیا به جهت زلزله اخیر در کشور ژاپن و بنابه دلایلی، قضاوت این بازی را به "یوئیجی نیشیمورا" سپرد.
براین اساس نیشیمورا را در امر قضاوت بازی پرسپولیس ایران - الوحده امارات دو هموطنش به نامهای "تورو ساگارا" و "توشیوکی ناگی" همراهی خواهند کرد.
- اسامی داوران دیدارهای هفته دوم از مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در گروههای چهارگانه اول به شرح زیر است:
گروه A
الغرافه قطر ـ الهلال عربستان
داور: کیم دونگ جین (کرهجنوبی)
کمک داور اول: جیونگ هیئه سونگ (کرهجنوبی)
کمک داور دوم: یانگ بیونگ ایون (کرهجنوبی)
داور چهارم: لی دونگ جون (کرهجنوبی)
* سپاهان ایران ـ الجزیره امارات
داور: عبدالمالک (سنگاپور)
کمک داور اول: جفری گو (سنگاپور)
کمک داور دوم: تانگ یو مون (سنگاپور)
داور چهارم: سوخبیر سینف (سنگاپور)
گروه B
* النصر عربستان ـ استقلال ایران
داور: مسعود الهلالی (عمان)
کمک داور اول: غانم البلوشی (عمان)
کمک داور دوم: علی حمدان الشیدی (عمان)
داور چهارم: یاسر الرواهی (عمان)
* السد قطر ـ پاختاکور ازبکستان
داور: چوی میونگ یونگ (کرهجنوبی)
کمک داور اول: جانگ جون مو (کرهجنوبی)
کمک داور دوم: چوی مین بیونگ (کره جنوبی)
داور چهارم: محمد لوم (اردن)
گروه C
* بنیادکار ازبکستان ـ الاتحاد عربستان
داور: ماساکی توما (ژاپن)
کمک داور اول: هاروهیرو اوتسوکا (ژاپن)
کمک داور دوم: تاکاهیرو اوکانو (ژاپن)
داور چهارم: ریوجی ساتو (ژاپن)
* پرسپولیس ایران ـ الوحده امارات
داور: یوئیجی نیشیمورا (ژاپن)
کمک داور اول: تورو ساگارا (ژاپن)
کمک داور دوم: توشیوکی ناگی (ژاپن)
داور چهارم: روان آروموگهام (هند)
گروه D
* الامارات امارات ـ الریان قطر
داور: لی مین هو (کرهجنوبی)
کمک داور اول: کانگ دو جون (کرهجنوبی)
کمک داور دوم: یون کوانگ یئول ( کرهجنوبی)
داور چهارم: کادهوم الساعدی (عراق)
* الشباب عربستان ـ ذوبآهن ایران
داور: نواف شکرالله (بحرین)
کمک داور اول: خالد الالان (بحرین)
کمک داور دوم: محمد السلمان (بحرین)
داور چهارم: مسعود طفیلی (سوریه)
نظر شما