"گامهای کودکانه"برای اصلاحات کافی نیست/ سندی درباره دخالت ایران وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، "رابرت گیتس" که دیروز شنبه به منظور دیدار با پادشاه بحرین و دیگر مقامات منامه به خلیج فارس سفر کرده بود در دیدار با "حمد بن عیسی آل خلیفه" از نحوه انجام اصلاحات از سوی وی انتقاد کرد.

گیتس که کشور متبوعش ( آمریکا ) به هیچ وجه حاضر به از دست دادن حکومت بحرین نیست در این دیدار از پادشاه بحرین خواست تا با افزایش گستره اصلاحات و شتاب دادن به آنها از افزایش سطح اعتراض های ضد حکومتی در این کشور جلوگیری کند.

وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با پادشاه بحرین صراحتا به وی گفت که اصلاحات انجام گرفته از سوی وی با توجه به نارضایتی های سیاسی و اقتصادی موجود در این کشور عربی به هیچ وجه کافی نیست.

رابرت گیتس در دیدار با "حمد بن عیسی آل خلیفه"

وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با پادشاه و ولیعهد بحرین که به مدت دو ساعت طول کشید برای تحریک آنها برای انجام اصلاحات بیشتر دست به دامن اهرم زنگ زده "ایران هراسی" شد و گفت : آمریکا از آن بیم دارد که اگر اصلاحات به سرعت انجام نشده و مدت زمان زیادی برای آن صرف شود ایران بتواند نقش تاثیر گذاری در بحرین پیدا کند.

این در حالی بود که گیتس در جمع خبرنگاران همراه خود اعلام کرد : سندی برای اثبات این نکته که ایران آغازگر اعتراضات مردمی در کشورهای عربی از جمله بحرین بوده وجود ندارد اما با توجه به ادامه این روند و نگاه ویژه تهران به این تحولات ایران می تواند در آینده مشکلاتی را برای ما بوجود بیاورد.

گیتس در ادامه گفت : مطمئنم که پادشاه بحرین و ولیعهد آن برای انجام اصلاحات جدی هستند و اقدام آنها برای مذاکره با مخالفان طرحی مثبت است اما منامه برای متوقف کردن موج اعتراضات باید اصلاحات خود را افزایش داده و آنها را با سرعت پیگیری کند.

نیویورک تایمز در ادامه می نویسد : رابرت گیتس بلند پایه ترین مقام کابینه آمریکا بود که از زمان آغاز تظاهرات های مردمی در بحرین به منامه سفر کرد و هدف او از این سفر اطمینان دادن به خاندان آل خلیفه در مورد حمایت آمریکا از آنها بود.