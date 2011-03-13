هوشنگ فلاحتیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان، بیان داشت: در حال حاضر سه هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی در حوزه برق شرکت برق منطقه‌ای اصفهان در دست عملیاتی شدن است که از مجموع این سه هزار میلیارد تومان، یک هزار میلیارد تومان آن در حوزه توزیع، انتقال و فوق توزیع شبکه‌های برق است.

وی ادامه داد: دو هزار میلیارد تومان از اعتبارات پروژه‌های عمرانی بخش برق در عرصه راه‌اندازی نیروگاه‌ها مصرف می‌شود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای استان اصفهان در مورد پروژه‌های شرکت برق منطقه‌ای اصفهان به بهره‌برداری خواهد رسید، افزود: در سال آینده پست 400 کیلو ولت در شهرستان داران در هفته دولت سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی نیروگاه اردستان از دیگر پروژه‌هایی است که در سال آتی به بهره‌برداری می رسد، گفت: این نیروگاه با سرمایه‌گذاری 400 میلیارد تومانی اجرایی می‌شود.

فلاحتیان ادامه داد: شرکت برق منطقه‌ای اصفهان در سال گذشته حدود 24 میلیارد تومان تسهیلات از بانک ملی به منظور پرداخت بخشی از بدهی‌های خود و افزایش بار برای سال آینده، دریافت کرده است.

وی با اشاره به اینکه شرکت برق منطقه‌ای اصفهان 420 میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های خود هزینه کرده، تصریح کرد: این در حالیست که کل اعتبارات دستگاه‌های دولتی استان 220 میلیارد تومان بوده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای اصفهان افزود: با در مدار قرار گرفتن خط 367 کیلومتری بین شهرستان‌های کاشان و اردستان در آینده و همچنین اجرایی شدن پست شمال شرق شهر اصفهان که در محدوده فرودگاه شهید بهشتی قرار گرفته است، سه چهارم برق مورد نیاز استان اصفهان تامین خواهد شد.

وی بیان داشت: تا پایان سال‌جاری 200 میلیارد تومان در حوزه پروژه‌های برق منطقه‌ای اصفهان هزینه خواهد شد که تلاش می‌شود تا اواسط سال آینده حجم این پروژه‌ها به 600 میلیارد تومان افزایش یابد.

فلاحتیان با بیان اینکه در دو سال گذشته شرکت برق منطقه‌ای اصفهان توانست رتبه نخست را در تولید برق در کشور از آن خود کند، تصریح کرد: در حالیکه ظرفیت نیروگاه‌های نصب شده در استان اصفهان 7.8 درصد از ظرفیت کل نیروگاه‌های کشور است این استان توانسته است 12.5 درصد از برق کشور را تامین کند.

وی اضافه کرد: تهران با در دست داشتن 13.5 درصد از ظرفیت کل نیروگاه‌های کشور توان تولیدی برق آن تقریبا برابر با استان اصفهان و در حدود 12 درصد است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای اصفهان افزود: حدود 60 درصد از انرژی تولیدی در استان اصفهان در بخش صنعت مصرف می‌شود که متوسط مصرف برق کشور در حوزه صنعت حدود 33 درصد برآورد شده است.

وی اظهار داشت: سالانه 10 درصد به مصرف انرژی در حوزه برق استان اصفهان افزوده می‌شود که با توجه به این شرایط و به منظور تامین برق مورد نیاز تمامی مشترکان، هر سال چهار درصد به طول تاسیسات برق استان اضافه می‌شود.