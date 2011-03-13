میان "اندیشیدن" و "کنش بهتر" ارتباط مستقیم وجود دارد

دکتر تیم ماسون استاد فلسفه دانشگاه آکسفورد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأثیر حوزه تخصصی بر زندگی افراد گفت: وقتی به مطالعه فلسفه روی آوردم از این جهت بود که بتوانم تمام ابعاد واقعیت را تبیین کنم.

وی تصریح کرد: در واقع با مطالعه فلسفه درصدد بودم تا ابعاد مختلف واقعیتها، چه در دنیای پیرامون و چه در زندگی خصوصی و رابطه میان آنها را مشخص و تبیین کنم.

مؤلف "مقدمه‌ای بر فلسفه دین" یادآور شد: مطالعه فلسفه انسان را قادر می‌سازد در مورد همه چیزفکر کند تا همه وجوه آن برایش مشخص گردد. وقتی او توانست چنین بیندیشد قادر خواهد بود در عرصه عمل بهتر بوده و رفتار بهتری نیز داشته باشد.

وی در مورد اینکه آیا مطالعه علوم انسانی و علوم اجتماعی باعث رابطه بهتر و عمیقتر با دیگران خواهد شد نیز تصریح کرد: به واقع خودم را لایق این نمی‌دانم که علوم انسانی و علوم اجتماعی را به طور عمیق مطالعه کرده باشم. به نظر می‌رسد در این حوزه‌ها مطالعاتم ابتدایی است.

مؤلف "آزادی اراده" افزود: چون احساس نمی‌کنم مطالعات جامع و کاملی در حوزه علوم انسانی داشته‌ام، نمی‌توانم از تأثیر آن بر تعامل با محیط اطراف و دیگران در مورد خودم سخن بگویم. ولی پاسخ به این سؤال مثبت است و بطور قطع مطالعه این حوزه‌ها تأثیر عمیقی بر رابطه انسان با دیگران و محیط پیرامون خواهد داشت.