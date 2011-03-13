یوونتوس 10 نفره متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال یوونتوس شنبه شب در دیدار با سسنا با تساوی 2 بر 2 به کار خود پایان داد. یووه با دو گل الساندرو ماتری در دقایق 19 و 35 از سسنا پیش بود اما در دقیقه 43 با اخراج مارکو موتا، 10 نفره شد تا اینکه در دقایق 41 و 80 دو بار توسط لوییز خیمنز و مارکو پارولو دروازه اش گشوده شد.

برنامه ادامه رقابت های هفته بیست و نهم به شرح زیر است:

* میلان - باری

* کیه‌وو - فیورنتینا

* رم - لاتزیو

* لچه - بولونیا

* کالیاری - اودینزه

* جنوآ - پالرمو

* کاتانیا - سامپدوریا

* پارما - ناپولی

جدول رده بندی:

1- میلان 61 امتیاز

2- اینتر 57 امتیاز - یک بازی بیشتر

3- ناپولی 53 امتیاز

4- لاتزیو 51 امتیاز

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7- یوونتوس 42 امتیاز - یک بازی بیشتر

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17- سسنا 29 امتیاز - یک بازی بیشتر

18- لچه 28 امتیاز

19- برشا 26 امتیاز- یک بازی بیشتر

20- باری 16 امتیاز