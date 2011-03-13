یوونتوس 10 نفره متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال یوونتوس شنبه شب در دیدار با سسنا با تساوی 2 بر 2 به کار خود پایان داد. یووه با دو گل الساندرو ماتری در دقایق 19 و 35 از سسنا پیش بود اما در دقیقه 43 با اخراج مارکو موتا، 10 نفره شد تا اینکه در دقایق 41 و 80 دو بار توسط لوییز خیمنز و مارکو پارولو دروازه اش گشوده شد.
برنامه ادامه رقابت های هفته بیست و نهم به شرح زیر است:
* میلان - باری
* کیهوو - فیورنتینا
* رم - لاتزیو
* لچه - بولونیا
* کالیاری - اودینزه
* جنوآ - پالرمو
* کاتانیا - سامپدوریا
* پارما - ناپولی
جدول رده بندی:
1- میلان 61 امتیاز
2- اینتر 57 امتیاز - یک بازی بیشتر
3- ناپولی 53 امتیاز
4- لاتزیو 51 امتیاز
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7- یوونتوس 42 امتیاز - یک بازی بیشتر
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17- سسنا 29 امتیاز - یک بازی بیشتر
18- لچه 28 امتیاز
19- برشا 26 امتیاز- یک بازی بیشتر
20- باری 16 امتیاز
1- میلان 61 امتیاز
2- اینتر 57 امتیاز - یک بازی بیشتر
3- ناپولی 53 امتیاز
4- لاتزیو 51 امتیاز
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7- یوونتوس 42 امتیاز - یک بازی بیشتر
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17- سسنا 29 امتیاز - یک بازی بیشتر
18- لچه 28 امتیاز
19- برشا 26 امتیاز- یک بازی بیشتر
20- باری 16 امتیاز
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