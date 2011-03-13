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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۳۲

هفته بیست و نهم سری آ/

یوونتوس 10 نفره متوقف شد

یوونتوس 10 نفره متوقف شد

تیم فوتبال یوونتوس در حالی که با دو گل از میزبان خود سسنا پیش بود با اخراج بازیکن خود، پیروزی را با تساوی عوض کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال یوونتوس شنبه شب در دیدار با سسنا با تساوی 2 بر 2 به کار خود پایان داد. یووه با دو گل الساندرو ماتری در دقایق 19 و 35 از سسنا پیش بود اما در دقیقه 43 با اخراج مارکو موتا، 10 نفره شد تا اینکه در دقایق 41 و 80 دو بار توسط لوییز خیمنز و مارکو پارولو دروازه اش گشوده شد.

برنامه ادامه رقابت های هفته بیست و نهم به شرح زیر است:
* میلان - باری
* کیه‌وو - فیورنتینا
* رم - لاتزیو
* لچه - بولونیا
* کالیاری - اودینزه
* جنوآ - پالرمو
* کاتانیا - سامپدوریا
* پارما - ناپولی

جدول رده بندی:
1- میلان 61 امتیاز
2- اینتر 57 امتیاز - یک بازی بیشتر
3- ناپولی 53 امتیاز
4- لاتزیو 51 امتیاز
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7- یوونتوس 42 امتیاز - یک بازی بیشتر
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17- سسنا 29 امتیاز - یک بازی بیشتر
18- لچه 28 امتیاز
19- برشا 26 امتیاز- یک بازی بیشتر
20- باری 16 امتیاز
کد مطلب 1273025

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