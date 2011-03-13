با حضور لاریجانی دومین همایش پایداری ملی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، اهداف این جشنواره که صبح امروز در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما در حالی برگزاری است عبارت است از معرفی دستاوردهای فنی و مهندسی در عرصه ملی، تقدیر از برگزیدگان اجرایی، کارشناسی و علمی پدافند غیر عامل، معرفی طرح های برتر تحقیقاتی، اجرایی، آیین نامه های فنی، مقالات، پایان نامه ها و نشریات در حوزه پدافند غیر عامل، توسعه فرهنگ پدافند غیر عامل در حوزه فنی و مهندسی کشور، توسعه و تعمیق ارتباط با جامعه علمی کشور در حوزه پدافند غیر عامل و همچنین معرفی حوزه های تخصصی کارکرد پدافند غیر عامل در کشور.

از جمله دستاوردهای این جشنواره می توان به دریافت بالغ بر 370 مقاله تخصصی در موضوع پدافند غیر عامل از حوزه های فنی و مهندسی، تشکیل بانک اطلاعات کارشناسان، متخصصین، اساتید دانشگاه و مدیران اجرایی در حوزه پدافند غیر عامل، برگزاری پانل های تخصصی و معرفی آخرین دستاوردهای علمی، فنی و مهندسی پدافند غیر عامل، برگزاری نمایشگاه تخصصی جشنواره و ارائه آخرین پیشرفت های تکنولوژی در حوزه پدافند غیر عامل، شناسایی پتانسیل های موثر نیروی انسانی متخصص در حوزه پدافند غیر عامل، شناسایی قابلیت ها و توانمندی های کشور در عرصه دفاع غیر نظامی و همچنین ایجاد فهم و درک مشترک از موضوعات فنی و مهندسی پدافند غیر عامل اشاره کرد.