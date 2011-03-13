استقبال جهانی از موافقت اتحادیه عرب با ایجاد منطقه پرواز ممنوع در لیبی

وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب شب گذشته به منظور بررسی تحولات لیبی نشست فوق العاده برگزار کرد. وزیران خارجه 11 کشور عربی از جمله امارات، الجزایر، عربستان سعودی، سودان، عمان، فلسطین، کویت، قطر، مصر، یمن و اردن در این نشست مشارکت داشتند و بقیه کشورهای عربی تنها نمایندگان خود را به این نشست اعزام کردند.

اتحادیه عرب در نشست قاهره از شورای امنیت خواست که برای جلوگیری از حملات هوایی عوامل معمر قذافی در لیبی در این کشور منطقه پرواز ممنوع ایجاد شود. همچنین در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عربی تصمیم گرفته شد که با شورای ملی موقت لیبی به رایزنی بپردازد و باب گفتگو را با آنها باز کند.

در میان کشورهای عربی سوریه، الجزایر، سودان و یمن با ایجاد منطقه پرواز ممنوع در لیبی مخالفت کردند. "یوسف احمد" نماینده سوریه در اتحادیه عرب در این رابطه اظهار داشت: ایجاد منطقه پرواز ممنوع زمینه را برای دخالت نظامی بیگانگان در لیبی فراهم خواهد کرد.

اتحادیه عرب پیش از این در اعتراض به قلع و قمع وحشیانه معترضین لیبیایی از سوی عوامل قذافی عضویت لیبی در این اتحادیه را به حال تعلیق درآورد.

حمایت اتحادیه عرب از ایجاد منطقه پرواز ممنوع در حالی است که این اتحادیه با هر گونه دخالت نظامی در لیبی مخالف است. موافقت اتحادیه عرب با ایجاد منطقه پرواز ممنوع با واکنش جهانی به ویژه استقبال کشورهای غربی مواجه شد.

شورای ملی انتقالی لیبی در بنغازی که توسط مخالفان رژیم دیکتاتوری معمر قذافی تاسیس شده است از تصمیم اتحادیه عرب استقبال کرد.

"گای کارنی" سخنگوی کاخ سفید در این رابطه اظهار داشت: اقدام اتحادیه عرب گام مهمی به شمار می رود و فشارهای بین المللی بر رژیم معمر قذافی و حمایت از ملت لیبی را افزایش خواهد داد.

وی با بیان این مطلب افزود: آمریکا به تلاش های خود برای اعمال فشار بر قذافی و حمایت از مخالفان لیبی ادامه خواهد داد و خود را برای هر احتمالی از جمله همکاری و هماهنگی با شرکای بین المللی خود آماده می کند.

"باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا نیز روز جمعه گفته بود: تحریم های بین المللی و ممنوعیت سلاح و غیره از جمله اقدامات موثر است و تمامی گزینه ها برای حل بحران لیبی در دست بررسی است.

"نیکلا سارکوزی" رئیس جمهور فرانسه نیز از تصمیم اتحادیه عرب استقبال کرد.

"لورنس کنون" وزیر امور خارجه کانادا در بیانیه ای اعلام کرد: با توجه به اواضع بحرانی لیبی و نقض آشکار حقوق ملت لیبی از سوی معمر قذافی اقدام اتحادیه عرب نشان می دهد که قذافی از حمایت منطقه ای برخوردار نیست.

در ادامه بیانیه گفته شده است: رهبر لیبی منزوی است و کانادا از وی می خواهد که حمله علیه ملت لیبی را متوقف کند و فورا از سمت خود کناره گیری کند.

"ویلیام هیگ" وزیر خارجه انگلیس نیز گفت: موضع اتحادیه عرب بسیار مهم است و ما همواره گفته ایم حمایت منطقه ای یکی از شروط ایجاد منطقه پرواز ممنوع در لیبی است.

وی افزود: اما این تنها شرط نیست و این اقدام نیازمند تایید بین المللی است و ایجاد منطقه پرواز ممنوع باید کاملا قانونی و آشکار باشد.