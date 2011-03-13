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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۰۵

نوروز در فرهنگ ایرانی-14/

شاخصه اصلی نوروز هماهنگی آن با طبیعت است

شاخصه اصلی نوروز هماهنگی آن با طبیعت است

کارشناس علوم ارتباطات با اشاره به اینکه نوروز تجدید حیات معنوی بوده و شاخصه اصلی آن هماهنگی است که با طبیعت دارد، گفت: نوروز بنوعی سپاسگزاری از طبیعت و خالق مدبر آن است.

احمد پهلوانیان در مورد شاخصهایی که نوروز را در میان جشنهای دیگر فرهنگها، ممتاز و منحصر به‏فرد می‎کند به خبرنگار مهر گفت: هماهنگی نوروز با طبیعت، شاخصه اصلی نوروز است . نوروز یک تجدید حیات معنوی هم هست و انسان را از دام روزمزه‎گیها نجات می‎‏دهد و حال انسان را بهتر می‎کند. تمام آیینهای که وابسته به نوروز است هم بنوعی با طبیعت هماهنگ و برگرفته از طبیعت است، نوروز بنوعی سپاسگزاری از طبیعت و خالق مدبر آن است.

این کارشناس علوم ارتباطات در مورد راز ماندگاری نوروز نیز اظهار داشت: راز ماندگاری در شاخصه آن یعنی هماهنگی با طبیعت نهفته است. چون منطبق با طبیعت است و طبیعت با فطرت آدمی سازگار است بنابراین ماندگار شده است.

وی افزود: نوروز در طول تاریخ ماندگار مانده و کشورهای آسیای میانه، ترکیه و قسمتی از عراق به نوروز با همین نام گرایش دارند و آن را برپا می‏کنند. این هم بخاطر قرابت و نزدیکی است که انسان با طبیعت دارد چنانچه این آیین برگرفته از تجدید طبیعت است.

پهلوانیان  یادآورشد: اگر نوروز را بعنوان یک سمبل و نماد بخواهیم به فرهنگهای دیگر وارد کنیم لوازم فرهنگی دیگر آن را نظیر احترام به بزرگترها، احترام به طبیعت و خالق آن را در محیطهای فرهنگی جدید هم می‎توانیم انتقال دهیم.

کد مطلب 1273029

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