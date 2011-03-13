شاخصه اصلی نوروز هماهنگی آن با طبیعت است

احمد پهلوانیان در مورد شاخصهایی که نوروز را در میان جشنهای دیگر فرهنگها، ممتاز و منحصر بهفرد میکند به خبرنگار مهر گفت: هماهنگی نوروز با طبیعت، شاخصه اصلی نوروز است . نوروز یک تجدید حیات معنوی هم هست و انسان را از دام روزمزهگیها نجات میدهد و حال انسان را بهتر میکند. تمام آیینهای که وابسته به نوروز است هم بنوعی با طبیعت هماهنگ و برگرفته از طبیعت است، نوروز بنوعی سپاسگزاری از طبیعت و خالق مدبر آن است.
این کارشناس علوم ارتباطات در مورد راز ماندگاری نوروز نیز اظهار داشت: راز ماندگاری در شاخصه آن یعنی هماهنگی با طبیعت نهفته است. چون منطبق با طبیعت است و طبیعت با فطرت آدمی سازگار است بنابراین ماندگار شده است.
وی افزود: نوروز در طول تاریخ ماندگار مانده و کشورهای آسیای میانه، ترکیه و قسمتی از عراق به نوروز با همین نام گرایش دارند و آن را برپا میکنند. این هم بخاطر قرابت و نزدیکی است که انسان با طبیعت دارد چنانچه این آیین برگرفته از تجدید طبیعت است.
پهلوانیان یادآورشد: اگر نوروز را بعنوان یک سمبل و نماد بخواهیم به فرهنگهای دیگر وارد کنیم لوازم فرهنگی دیگر آن را نظیر احترام به بزرگترها، احترام به طبیعت و خالق آن را در محیطهای فرهنگی جدید هم میتوانیم انتقال دهیم.
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