طرح تفصیلی اصفهان در شورای عالی شهرسازی کشور بلاتکلیف مانده است

رضا نصر اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان در خصوص تاخیر در تصویب طرح بازنگری تفصیلی شهر اصفهان تصریح کرد: متاسفانه طرح بازنگری تفصیلی از هشت سال پیش تاکنون به تعویق افتاده و به رغم هزینه ای زیادی که شهرداری برای انجام این طرح انجام داده این طرح هنوز به تصویب نرسیده است.



وی افزود: با وجود اینکه شهرداری متولی آماده سازی این طرح نبود ولی هشت سال است که برای اجرایی شدن ان هزینه می کند.



عضو شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: با توجه به اینکه رفع بسیاری از مشکلات مردم به طرح تفضیلی بستگی دارد لذا عدم اجرای این طرح به شهرداری و شهروندان ضرر می زند.



وی بیان داشت: سالهاست قول تصویب این طرح را به مردم می دهیم اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.



نصر اصفهانی یادآور شد: بر اساس قولهای شورای عالی شهرسازی کشور باید کلیات این طرح تا پایان سال به تصویب می رسید ولی این طرح تا پایان سال هم تایید نمی شود.



وی در ادامه با اشاره به مهمان نوازی اصفهانیها اظهار داشت: تعاملات مناسب اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با مسافران نوروزی خاطرات خوبی را در ذهن آنان به جای خواهد گذاشت.



عضو شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: بخش از علت نامگذاری اصفهان به عنوان نگین انگشتری کشور به تعاملات برمی گردد بنابراین شهروندان عزیر باید در این ایام این ویژگی را به منصه ظهور برسانند.