به گزارش خبرگزاری مهر، روز جمعه 11 مارس زلزله ای به بزرگی 8.9 ریشتر مناطقی از ژاپن را لرزاند و پس از آن سونامی با ارتفاع 10 متر شهر سیندای را مورد هجوم قرار داد.

در این راستا ناسا تصاویری ماهواره ای را منتشر کرده است که این مناطق را قبل و بعد از حادثه نشان می دهد.

تصویر ناسا از منطقه سیندای واقع در شمال شرقی ژاپن: تصویر بالا 26 فوریه 2011 و تصویر پایین 12 مارس یکروز پس از زلزله و سونامی گرفته شده است

منطقه سیندای در تصویر ماهواره ای ناسا در 26 فوریه 2011 قبل از زلزله و سونامی

منطقه سیندای در عکس ماهواره ای ناسا در 12 مارس 2011 پس از زلزله و سونامی







آسیبهای وارده به بندر سیندای در عکس ماهواره ای 12 مارس 2011





آسیبهای وارده به پل کنگایا



عکس ماهواره ای نیروگاه هسته ای "فوکوشیما"



عکس ماهواره ای نیروگاه فوکوشیما





سیندای قبل و بعد از زلزله





تصاویر ماهواره ای قبل و بعد از زلزله و سونامی در شهرهای یوریاگ و یاگاواهاما

