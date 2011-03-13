پالایشگاه اصفهان باید 500 میلیارد تومان برای پروژه بهشت اباد پرداخت کند

عباس حاج رسولیها در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان، با انتقاد از توسعه پالایشگاه اصفهان تصریح کرد: توسعه 200 هکتاری پالایشگاه اصفهان تخلف و ظلمی آشکار در حق شهر و شهروندان اصفهانی بود و اقدامات شورا برای جلوگیری از این طرح راه به جایی نبرد.



وی با بیان اینکه وضعیت آلودگی شهر اصفهان بحرانی و غیر قابل تحمل است و شهر اصفهان ظرفیت هیچگونه بارگذاری را ندارد، اظهار داشت: پالایشگاه اصفهان با انجام طرح توسعه، دو هزار میلیارد تومان در هزینه های خود صرفه جویی داشته است.



رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: شهرداری هرچه سریعتر باید این تخلف را از نظر قانونی پیگیری کند و پالایشگاه باید به دلیل این تخلف مبلغ 500 میلیارد تومان جهت کمک به اجرای پروژه بهشت آباد و توسعه فضای سبز شهر اصفهان به شهرداری پرداخت کند.



وی افزود: اگر مشارکت و سرمایه گذاری پالایشگاه اصفهان در اجرای طرح آبرسانی بهشت آباد، صورت می گرفت بسیار سودمند تر از توسعه پالایشگاه برای شهر و شهروندان بود.



حاج رسولیها اضافه کرد: با بهره برداری از پروژه بهشت آباد در 270 کیلومتر از انهار شهر اصفهان آب جاری می شود و طراوات و شادابی به این کلانشهر باز می گردد.



وی با اشاره به اینکه با توافقات انجام شده با شهرداری سال90 به عنوان سال بهبود وضعیت محیط زیست شهر اصفهان نامگذاری شد، بیان داشت: در سال آینده تمام طرح های شهری با رویکرد حفظ و ارتقای کیفیت محیط زیست اجرا خواهد شد.



رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: بر اساس برنامه اصفهان 95 سرانه فضای سبز هرشهروند به حدود 30 مترمربع خواهد رسید.



حاج رسولیها با اشاره به این که توسعه حمل و نقل عمومی نیز باید در سال 90 به طور جدی پرداخته شود، ادامه داد: توسعه ناوگان اتوبوسرانی، راه اندازی خطBRT ، مترو و تراموا در بهبود محیط زیست تاثیر گذار است و همت و جدیت ویژه مسئولان در تامین بودجه و پیشبرد عمرانی این طرح ها را می طلبد.