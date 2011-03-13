ملارد قطب بزرگ ورزشهای رزمی کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ملارد، ناصر بورد شامگاه شنبه در دومین جشنواره ورزشهای رزمی شهرستان ملارد که با حضور روسای فدراسیونهای کونگ فو، ووشو، تکواند و برخی مسئولان محلی برگزار شد طی سخنانی خاطرنشان کرد: خوشبختانه شهرستان ملارد دارای جوانانی مستعد در رشته های مختلف از جمله ورزشهای رزمی است.

این مسئول از تبدیل شهرستان ملارد به قطب ورزش رزمی کشور خبر داد و افزود: با توجه به فعالیت باشگاه های متعدد و حضور جوانان مستعد ملاردی در ورزشهای رزمی تبدیل این شهرستان به قطب رزمی کشور در آینده نزدیک محقق خواهد شد.

وی ادامه داد: با کمک و همت مسئولان ورزشی، اعضای شوراهای اسلامی، پایگاه های بسیج و نماینده فعال ملارد که رئیس فراکسیون ورزشهای رزمی مجلس شورای اسلامی نیز می باشد شاهد توفیقات بیش از پیش ورزشکاران رزمی شهرستان ملارد در عرصه های ملی و بین المللی خواهیم بود.

بورد با اشاره به کسب عنوان چهارمی کشورمان در مسابقات آسیایی گوانگ جو افزود: با تلاش و همت ورزشکاران ایران اسلامی فتح دورترین قلل افتخارات ورزشی در سطح آسیا و جهان برای جوانان این مرز و بوم دور از دسترس نیست.



فرماندار شهرستان ملارد بیان داشت: ایران اسلامی با تلاش جوانان خود علاوه بر ورزش در دیگر عرصه های جهانی نظیر علم، فناوری و سیاست سرآمد کشورهای حوزه خلیج فارس و منطقه است.

در این جشنواره تیمهای برگزیده در هفت رشته رزمی به اجرای حرکات نمایشی پرداخته و در پایان از قهرمانان و مدال آوران شهرستان ملارد با اهداء لوح تقدیر و هدایای یادبود تجلیل بعمل آمد.

ملارد متشکل از دو بخش مرکزی و صفادشت با جمعیتی بالغ بر 291 هزار و 960 نفر از جمله شهرستانهای استان تهران محسوب می شود.

این شهرستان از شمال با فردیس، از جنوب با دهستان جوقین شهرستان شهریار، از مشرق با شهریار و از مغرب با دهستان بی بی سکینه همجوار است و از آثار باستانی آن می‌ توان به تخت رستم، تخت کیکاووس و بقعه امامزاده ابراهیم(ع) اشاره کرد.