رشد اقتصادی سال 88 باز هم اعلام نشد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ رشد اقتصادی کشور نزدیک به 30 ماه است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به روز نشده است.

آخرین نرخ رشد اقتصادی اعلامی بانک مرکزی مربوط به سه ماهه دوم سال 1387 است و در جدیدترین گزارش بانک مرکزی هم خبری از رشد اقتصادی نیمه دوم سال 87 و همچنین سال 88 نیست.

براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال 87 با نفت 2.3 درصد و بدون نفت 2.7 درصد گزارش شده است. هدف رشد تولید ناخالص داخلی در برنامه چهارم 8 درصد - متوسط دوره - و در سال 87 معادل 8.4 درصد بوده است.