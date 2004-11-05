پزشكان بدون مرز از عراق خارج مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز گوريك اومز Gorik Ooms دبير كل اين نهاد بين المللي در بلژيك در بيانيه اي اعلام كرد:"اين براي سازماني مانند سازمان پژشكان بدون مرز غيرممكن است تا در عراق يك سطح قابل پذيرشي از امنيت را براي كاركنانش فراهم كند".

لازم به ذكر است اين گروه كه از دسامبر سال 2002 در عراق به سر مي برند و در پي نا آرامي هاي عراق دچار مشكلات عديده اي شده است و اين مساله با ربوده شدن مارگارت حسن رئيس دفتر سازمان امداد بين المللي" كر" در عراق كه چندي پيش حين رانندگي به دفتر كارش توسط مهاجمان عراقي ربوده شد بغرنج تر شد .

ازم به ذكر است كه بسته شدن دفتر سازمان پژشكان بدون مرز كه يكي از سازمان هاي بزرگ امداد رساني در سطح بين المللي است ، مي تواند تاثير عمده اي در روحيه نيروهاي ائتلاف بگذارد ضمن اينكه نا آرامي ها در عراق باعث شد تا مجارستان و هلند نيز اعلام كنند كه نيروهاي خود را از عراق خارج خواهند ساخت.