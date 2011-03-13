علیرضا بزرگ‌پور وافی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از عدم حمایت مناسب از نویسندگان گفت: عملا حمایتی از ما نمی‌ شود و به همین دلیل قصد دارم خودم را از نوشتن در این زمینه بازنشسته کنم. در حال حاضر چندین کتاب و پروژه دارم که پس از اتمام آن‌ها به کارهای شخصی و انتشار مجموعه شعر‌هایم رو خواهم آورد.

وی گفت: یکی از پروژه‌هایی که در دست انجام دارم 6 عنوان از یک مجموعه 25 جلدی است که توسط سازمان ایثارگران منتشر می‌شود. این پروژه طبق تصمیمات فرماندهان نیروی زمینی قرار بود در 20 کتاب گرد آید که این تعداد به 25 عنوان رسید. مسئولیت 6 کتاب از این مجموعه به من سپرده شده است.

این نویسنده افزود: نامی که برای کتاب اول انتخاب کرده‌ام "جستجو" نام دارد و این کتاب درباره شهید غیور اصلی است که در روز دهم جنگ حماسه شبیخون را دراهوازآفرید. البته احتمال دارد نام کتاب هنگام چاپ تغییر کند. کتاب دوم فرازهایی اززندگی سرلشگر عبادت است که "آشیانه گر‌گ‌ها" نام دارد.

پوربزرگ وافی ادامه داد: کتاب سوم "هاد" نام دارد که این نام قانونی بود که اسرا در اردوگاه‌ها برای خود وزن کرده بودند و مخفف عبارت هیئت امور داخلی است. این کتاب شامل نمایشنامه‌های آزادگان است که تقریبا همه آنها اجرا شده ودر جشنواره‌ های تئاتر جایزه گرفته‌اند. "آسمانی‌ها" نام کتاب دیگر این مجموعه است که به‌صورت مستند داستانی به زندگی برادران شهید طیاره می‌پردازد. این کتاب در واقع زندگی‌نامه است اما در نگارش آن سعی کردم زمینه داستانی داشته باشد.

نویسنده کتاب "باغ سوخته" گفت: نام کتاب پنجم را "سر پل ذهاب" نامگذاری کرده‌ام و درباره نبردهایی است که زمان جنگ در منطقه سرپل ذهاب روی داده است. جزئیات کتاب ششم را هم به زودی اعلام خواهم کرد. همه این کتاب‌ها به گفته مسئولان قرار است قبل از عید نوروز منتشر شوند.

این محقق درباره آثار دیگرش گفت: "دریادلان خاکی" عنوان دیگر کتابی است که توسط بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس منتشر خواهد شد و حاوی مطالب بی‌نظیر و جذابی از ایثارگران نیروی دریایی است. به نظرم موضوعات مطرح شده در این کتاب تعجب همه مخاطبان را برمی‌انگیزد. زندگی‌نامه شهید شهرام‌فر نیز در دست انجام است. این شهید ارتشی بوده ولی با سپاه همکاری داشته است به همین دلیل باید اطلاعاتی درباره او را از مرکز اطلاعات سپاه بگیرم.

وی افزود: آخرین کتابی هم که بعد از آن می‌خواهم خود را بازنشسته کنم، درباره علیرضا بصیری رزمنده 15 ساله‌ای است که به اسارت دشمن درآمد. من تا به حال 19 عنوان کتاب درباره آزادگان نوشته‌ام اما این کتاب حاوی مطالب منحصر به فردی است که در اردوگاه 12 تکریت می‌گذرد. در حال حاضر مشغول غلط‌‌ گیری و ویرایش متن کتاب هستم و هنوز با هیچ ناشری برای چاپ این کتاب مذاکره نکرده‌ام.

پوربزرگ وافی با انتقاد از وضع جاری در نهادهای منتشرکننده آثار ادبی دفاع مقدس گفت: من زندگی‌ام را وقف این عرصه کرده‌ام اما عملا حمایت مادی و معنوی مناسبی از نویسندگان و محققان دفاع مقدس نمی‌شود. به دلیل تعویق در پرداخت مبلغ قرار داد به مشکلات مادی برخورده‌ام. من در زمینه دفاع مقدس بیش از 100 عنوان کتاب چاپ شده دارم اما پرداخت مبلغ قرارداد یکی از کتاب‌های چاپ شده‌ام به 6 ماه دیگر موکول شده است.

این شاعرادامه داد: البته این نهادها هم درمضیقه و تنگنای مالی قراردارند ولی در مجموع چنین موضوعاتی باعث شد که تصمیم به بازنشسته کردن خودم در این زمینه بگیرم و بخواهم به کارها و انتشار آثار شخصی‌ام بپردازم.

وی در پایان گفت: انتشار کتابی که درباره علیرضا بصیری است بعد از مذاکره با یک ناشر و در سال آتی واقع خواهد شد که بعد از انتشار این کتاب، مجموعه اشعارم را به چاپ خواهم رساند.