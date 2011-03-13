شمشیربازان سابر دختران و فلوره پسران ششم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات تیمی شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در بانکوک تایلند، تیم اسلحه سابر دختران جوان کشورمان که در دور مقدماتی در رده بندی نهایی ششم بودند به مصاف تیم هنگ کنگ با رده بندی سوم رفتند. شمشیربازان جوان ایران در این دیدار با نتیجه 22 بر 45 مغلوب این تیم آسیایی شرقی شده و از راهیابی به مراحل بالاتر بازماندند. این تیم در مجموع رده بندی این اسلحه ششم شد.

شیماسادات میرائی، محدثه طاهرخانی، قائزه رفیعی و پریماه برزگر ترکیب تیم ایران در این اسلحه را تشکیل می دادند. تیم اسلحه فلوره پسران ایران هم در نخستین مسابقه امروز خود با نتیجه 40 بر 45 مقابل مالزی به برتری رسید و با کسب این پیروزی به جمع هشت تیم برتر راه یافت.

نماینده کشورمان در این مرحله به مصاف تیم قزاقستان رفت و با نتیجه 38 بر 45 برابر این تیم شکست خورد و نتوانست شانس حضور در جمع چهار تیم را بدست آورد. تیم اسلحه فلوره پسران ایران عنوان ششم آسیا را از آن خود کرد. شایان طلوعی، علیرضا ادهمی، علیرضا سیلمانی و امید زمانی هم در این اسلحه برای کشورمان مسابقه دادند.

مسابقات شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا امروز یکشنبه با برگزاری دیدارهای تیمی اسلحه اپه دختران به پایان می‎رسد.