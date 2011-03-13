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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۰۵

با اظهارات یک مقام قضایی/

زندان و شلاق مجازات مخالفان سعودی است

زندان و شلاق مجازات مخالفان سعودی است

یک قاضی سعودی تاکید کرد: اگر حضور شخصی در تظاهرات علیه آل سعود به اثبات برسد به موجب احکام تعزیری مورد محاکمه قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه المدینه، "شیخ عبدالله العثیم" قاضی دادگاه استیناف مکه مکرمه در اظهاراتی در واکنش به تحولات اخیر در عربستان اظهار داشت: احکام قضایی کسانی که در تجمعات و تظاهرات شرکت کرده و به موجب فتوای هیئت ارشد علما درباره مخالفت با پادشاه زندان و شلاق خواهد بود.

وی در ادامه افزود: البته میزان مجازاتها در این مسئله با توجه به جزئیات هر پرونده متفاوت خواهد بود.

این قاضی سعودی همچنین درباره مجازات کسانی که مردم را به حضور در تظاهرات دعوت می کنند، اظهار داشت: افرادی که در این ارتباط بازداشت می شوند بر اساس قوانین تعزیری و لایحه تخلفات الکترونیکی محاکمه خواهند شد.

شیخ عبدالله العثیم دعوت به حضور در تظاهرات علیه آل سعود را مخالف با شریعت اسلام دانست و افزود: باید از دستاوردهای ملی خود حفاظت کنیم.

خاطرنشان هیئت ارشد علمای سعودی که بالاترین مرجع دینی در عربستان محسوب می شود، اخیرا فتوایی درباره حرام بودن تظاهرات در این کشور صادر کرده است.

کد مطلب 1273044

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