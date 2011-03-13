اردوی راهیان نور تحول معنوی در نسل جوان ایجاد می‌ کند

سردارهامون محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه راهیان نور یک مانور بزرگ فرهنگی و معنوی است، اظهار داشت: حضور پرشور و گسترده ملت به ویژه نسل جوان در این حرکت معنوی توطئه ‌های جنگ نرم دشمن را خنثی می کند.

وی همچنین تاکید کرد: ترویج فرهنگ‌ شهادت، مقاومت و آگاهی افراد با اهداف رزمندگان در دفاع مقدس از مزیت های مهم برگزاری اردوهای راهیان نور است.

فرمانده سپاه قدس گیلان تبیین فرهنگ‌ دوران دفاع مقدس را در جامعه ضرورتی انکارناپذیر دانست و گفت: پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و سربلندی در دفاع مقدس این انقلاب و پیام ‌های آن را جهانی ساخته است.

محمدی درادامه با اعلام اینکه دوران دفاع مقدس گنجینه ارزشمندی است، یادآورشد: این دوران طلایی را باید زنده نگه داشت و از فرهنگ ایثار و شهادت صیانت کرد.

وی با بیان اینکه دشمنان با تبلیغات گسترده می خواهند ارزشهای اسلام و انقلاب و همچنین جایگاه ولایت را در سطح جوامع اسلامی کمرنگ کنند، تصریح کرد: وظیفه تمامی آحاد مردم در برابر فتنه ‌ها داشتن بصیرت و هوشیاری است تا برانقلاب خدشه و آسیبی وارد نشود.