اعتراض خانواده بیژن نجدی به انتشار غیرقانونی کتابی از او در اینترنت

یوحنا نجدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد شدید از انتشار غیرقانونی آثار زنده‌یاد بیژن نجدی در اینترنت گفت: اخیراً سایتی به آدرس www.ketabnak.com کتابی از پدرم را با عنوان "یوزپلنگانی که با من دویده‌اند" به صورت pdf روی سایتش گذاشته است طوری که به راحتی می‌شود آن را بدون پرداخت هر گونه هزینه‌ای دانلود کرد.

وی با بیان اینکه این اقدام در خصوص آثار بسیاری دیگر از نویسندگان صورت گرفته است، درباره پیگیری‌اش از این مسئله افزود: متاسفانه هیچ امکانی در این سایت برای برقراری ارتباط با مسئولان آن وجود ندارد و تنها می‌توان در یک کامنت زیر مطالب آن درخواست کرد که به چه طریق و با استفاده از چه نرم‌افزاری راحت‌تر می‌شود کتاب (ها) را دانلود کرد!

پسر زنده‌یاد نجدی اضافه کرد: در واقع هیچ امکان و مکانیسمی در این سایت برای اعتراض به انتشار غیرقانونی کتاب‌های نویسندگان توسط آنها یا اشخاص ذینفع در این زمینه وجود ندارد.

یوحنا نجدی با تاکید بر غیرقانونی و غیراخلاقی بودن اقدام سایت مذکور در انتشار کتاب "یوزپلنگانی که با من دویده‌اند" آن را "راهزنی فرهنگی" دانست و گفت: تنها نشر مرکز (ناشر این کتاب) حق چاپ و انتشار آن را دارد و من و سایر اعضای خانواده نجدی حق پیگیری حقوقی و قضایی را در این مورد برای خود محفوظ می‌دانیم و مسلماً نشر مرکز هم پیگیر حقوقی این مسئله خواهد شد.

وی افزود: هر کسی که مایل است کتاب‌های پدرم یا کتاب هر نویسنده دیگری را بخواند، الزاماً باید آن را خریداری کند؛ این حق طبیعی هر نویسنده‌ای است.

پسر زنده‌یاد بیژن نجدی در عین حال گفت: اگر سایت مذکور در همین لحظه نیز انتشار غیرقانونی کتاب پدرم را متوقف کند، من و سایر اعضای خانواده نجدی حق پیگیری انتشار غیرقانونی این کتاب را هم در مدت اخیر برای خود محفوظ می‌دانیم.

یوحنا نجدی همچنین از اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، وزارت ارشاد و مجلس خواست نسبت به اینگونه موارد حساسیت بیشتری نسان دهند و این مسائل را از نظر حقوقی و قضایی جداً پیگیری کنند.

بیژن نجدی ( 1320 - 1376) از شاعران و نویسندگان اثر گذار ایرانی است که با مجموعه داستان" یوزپلنگانی که با من دویده‌اند" شیوه نویی را در شاعرانه‌نویسی به ادبیات داستانی وارد کرد.وی به جز این کتاب که مورد تحسین منتقدان و استقبال خوانندگان قرار گرفته است، آثاری چون " دوباره از همان خیابان‌ها" ( مجموعه داستان) و "خواهران این تابستان" ( مجموعه شعر) در کارنامه‌اش دارد.