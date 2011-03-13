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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۴۴

دفاتر فروش بلیت قطار در تعطیلات پایان سال باز خواهند بود

به منظور رفاه هموطنان و متقاضیان سفر با قطار، بلیت قطارهای مسافری در ایام تعطیل از طریق نمایندگی‌های فروش در سراسر کشور عرضه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت قطارهای مسافری رجا با اعلام این خبر افزود : در شهر تهران نیز مراکز فروش بلیت به صورت کشیک در ایام تعطیل از ساعت 09:00 الی 13:00 اقدام به فروش بلیت قطارهای مسافری، استرداد بلیت و ... می‌کنند.

برنامه نوروزی قطارهای مسافری از 25 اسفند ماه سال جاری آغاز شده و به مدت 20 روز تا 15 فروردین 1390 ادامه می‌یابد.

هموطنان برای دریافت نشانی، شماره تماس و ساعات کاری این دفاتر و کسب دیگر اطلاعات می‌توانند با شماره تلفن 139 ( سامانه اطلاع رسانی و ارتباط با مشتری ) به صورت شبانه‌روزی تماس یا به سایت اینترنتی این شرکت به آدرس : www.raja.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 1273049

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