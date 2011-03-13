دفاتر فروش بلیت قطار در تعطیلات پایان سال باز خواهند بود

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت قطارهای مسافری رجا با اعلام این خبر افزود : در شهر تهران نیز مراکز فروش بلیت به صورت کشیک در ایام تعطیل از ساعت 09:00 الی 13:00 اقدام به فروش بلیت قطارهای مسافری، استرداد بلیت و ... می‌کنند.

برنامه نوروزی قطارهای مسافری از 25 اسفند ماه سال جاری آغاز شده و به مدت 20 روز تا 15 فروردین 1390 ادامه می‌یابد.

هموطنان برای دریافت نشانی، شماره تماس و ساعات کاری این دفاتر و کسب دیگر اطلاعات می‌توانند با شماره تلفن 139 ( سامانه اطلاع رسانی و ارتباط با مشتری ) به صورت شبانه‌روزی تماس یا به سایت اینترنتی این شرکت به آدرس : www.raja.ir مراجعه کنند.