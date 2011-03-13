اشتغال فرزندان شاهد در گلستان نیازمند توجه ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت صبح یکشنبه در آخرین جلسه مشترک معاونان، مدیران ستادی و فرمانداران استان اظهار داشت: پاکیزه نگاه داشتن محیط های شهری در طول نوروز از اهمیت ویژه ای برخوردار است که فرمانداران باید نسبت به جمع آوری منظم زباله ها حساسیت بیشتری داشته باشند.

وی اظهار داشت: فرمانداران باید در ایام نوروز با جدیت بیشتری پیگیر مسائل مربوط به سفرهای نوروزی باشند و نظارت مستمر را اعمال کنند.

قناعت تصریح کرد: با توجه به واریز یارانه های نقدی به حساب خانوارها، خوشبختانه شاهد کمترین تغییرات در قیمت کالاها و محصولات مصرفی مردم هستیم.

استاندار گلستان خاطرنشان کرد: گشتهای مشترک تعزیرات و بازرگانی باید در ایام نوروز حضور فعال داشته باشند و اگر گزارش تخلفی از جانب مردم رسید در اسرع وقت رسیدگی کنند.