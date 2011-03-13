به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب علاوه بر اینکه مخاطب را با پرسش کردن در فلسفه آگاه می‌کند، پرسشهای اساسی در فلسفه را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد.

بزرگترین پرسش زندگی شما چیست، کدام پرسش و موضوع شما را در زندگی بیشتر از سایر مسائل ذهن شما را به خود معطوف کرده است. کاکس در این کتاب سعی کرده به پرسشهای بزرگ زندگی که برای انسانها به وجود می‌آید پاسخ دهد. البته برخی از این پرسشها هنوز جواب ندارند.

پرسشهای مطرح در تاریخ فلسفه از منظرهای گوناگون در این اثر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این کتاب مهارتها و آموزش در مورد تفکر، بحث و گفتگوی فلسفی و متقاعد کردن دیگران ارائه شده است.

کاکس اندیشیدن و شیوه‌های اقناع دیگران در خصوص یک بحث را ارائه می‌دهد و معتقد است اندیشیدن شفاف و صادقانه به موضوعات مختلف زندگی، کمک کننده برای هر فرد است.

کتاب علاوه بر مقدمه و نمایه دارای 4 بخش اصلی است. فلسفه چیست؟، چگونه می‌توان یک فیلسوف بود،؟ چگونه می توان از رهگذر تفکر فلسفی زندگی کرد؟، از جمله بخشهای اصلی این کتاب هستند.