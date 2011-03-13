هفته آینده ماه به زمین نزدیک می شود/ احتمال وقوع ماه لرزه در قمر زمین

به گزارش خبرگزاری مهر، با این همه دانشمندان در نهایت اطمینان جوامع را از خطا بودن این ذهنیت آگاه کرده و معتقدند هیچ ارتباطی میان فجایع زمینی و فازهای متفاوت کره ماه وجود ندارد.

با این حال ماه و ابعاد بزرگی که قرار است در تاریخ 19 مارچ از خود به نمایش بگذارد، داستان دیگری است، قمر زمین در این تاریخ در نزدیکترین فاصله خود طی 18 سال گذشته از زمین قرار خواهد گرفت، فاصله ای برابر 356 هزار و 577 کیلومتر که به این پدیده حضیض نیز می گویند و ماه را در این شرایط اَبَرماه خطاب می کنند.

این عنوان در دهه 1970 توسط "ریچارد نول" به ماهی اختصاص یافت که در فازی که 90 تا 100 درصد کامل است، در نزدیکترین مدارش نسبت به زمین قرار گرفته باشد، همانطور که در هفته آینده ماه 100 درصد کامل خواهد بود.

نول فردی بود که ابرماه هفته آینده و آثار آن بر روی محیط زیست زمین و فجایع طبیعی زمینی را در اینترنت گسترش داد وی در وب سایت خود اخطار داد ساکنان زمین باید خود را برای خطرات احتمالی پدیده ابرماه که از 16 تا 22 مارچ ادامه خواهد داشت، آماده کنند. به گفته وی در این دوره زمانی میزان جزر و مد افزایش زیادی داشته و احتمال بروز زمین لرزه هایی با قدر 5 یا بیشتر و حتی فعالیتهای آتشفشانی وجود خواهد داشت.

وی معتقد است در حدود 72.7 درصد از رویدادهای بزرگ طبیعی از قبیل زمین لرزه های بزرگ در وب سایت وی پیش بینی شده اند، برای مثال زمین لرزه ای که شهر کرایس چرچ را تخریب کرد در آخرین روز از یکی از دوره های حضیض رخ داده است. زمین لرزه سال گذشته هائیتی نیز در یکی از دوره های زمانی پیش بینی شده نول ذکر شده بود.

با این همه دانشمندان ادعای نول را باور ندارند و معتقدند چندین دهه مطالعه بر روی ماه نشان داده است چنین ارتباطی میان فازهای ماه و فجایع طبیعی بر روی زمین وجود ندارد. در واقع محققان معتقدند این ماه است که رویدادهای طبیعی اش با فازهای حرکتی اش در ارتباط است زیرا این سطح ماه است که با نزدیک شدن به زمان حضیض لرزه هایش را آغاز می کند.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، مدار ماه درست مانند مدار سیاره های به دور خورشید بیضی شکل است از این رو طی هر چرخش ماهانه بخشی از ماه وجود دارد که ماه به زمین نزدیکتر خواهد شد. هفته آینده نیز ماه از همیشه به زمین نزدیکتر خواهد شد و فاصله قمر از زمین نسبت به سال گذشته 4000/1 کاهش خواهد یافت.