تصاویر هجوم هزاران ماهی به سواحل مکزیک/ نقش زلزله در هجوم ماهیها

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی متشکل از هزاران ماهی ساردین به ساحل "آکاپولو" واقع در مکزیک هجوم آوردند.

صیادان محلی معتقدند که سونامی ژاپن مسیر موجها را تغییر داده و این ماهیها را به سمت ساحل کشانده است. این درحالی است که دانشمندان نسبت به این دلیل که به گفته ماهیگیران موجب وقوع چنین پدیده منحصربفردی شده است تردید دارند.

ریچ بریگز، زمین شناس سازمان زمین شناسی آمریکا توضیح داد: "مردم دوست دارند این مسئله را به مقوله ای که مورد علاقه شان است وصل کنند. اما واقعا چه کسی می داند علت واقعی این مسئله چیست؟ سونامی ها می توانند امواج محلی را تغییر دهند اما این بسیار دشوار است که بخواهیم ارتباطی میان ورود ماهیها به مکزیک و سونامی ژاپن پیدا کنیم."

براساس گزارش دیلی میل، علت هر چه باشد تصاویری که از جمع شدن این گروه انبوه ماهیهای ساردین در ساحل و شادی ماهیگیران در شبکه منتشر شده بسیار ویژه هستند.

یکی از ماهیگیران محلی در خصوص این رویداد عجیب گفت: "الان حدود 20 تا 30 صیاد در ساحلی که معمولا کودکان در آن بازی می کنند جمع شده اند و به همراه خانواده های خود مشغول صید ماهی هستند."