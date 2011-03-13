کشت گیاهان دارویی در گلستان آغاز می شود

صادق سلمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان اظهار داشت: بناست این مرکز در زمینی به مساحت 20 هکتار در مناطق بالادست در استان راه‌اندازی شود.

به گفته وی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با در اختیار گذاشتن این زمین در به کارگیری فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با کشاورزی کمک شایانی به جهاد دانشگاهی خواهد کرد.

رئیس جهاد دانشگاهی گلستان خاطرنشان کرد: راه اندازی این مرکز یکی از مصوبات سفر سوم رئیس جمهوری به استان بوده است.

سلمانپور تصریح کرد: طبق تفاهمنامه با پژوهشکده گیاهان دارویی کشور مجوز فعالیت در استان اخذ شده که با رایزنیهای صورت گرفته با مسئولان گامهای نخست در این راستا برداشته شده است.

وی گفت: این پژوهشکده نیز بحث نظارت بر فعالیتهای مرکز تحقیقات گیاهان دارویی استان را بر عهده خواهد داشت.

به گفته وی، گلستان با دارا بودن شرایط اقلیمی و آب و هوای گوناگون قطب گیاهان دارویی در کشور به شمار می‌آید از اینرو در استان شاهد رویش گیاهان دارویی خود رویش بسیاری بوده ایم.