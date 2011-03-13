تکلیف لایحه حمایت از حقوق کودکان باید مشخص شود

امیر مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با اشاره به اینکه این لایحه پنج سال است در مجلس معطل مانده است، افزود: با تصویب این لایحه بسیاری از مشکلات کودکان بی سرپرست وبد سرپرست حل می شود.

وی با طرح این پرسش که چرا با وجود این همه موسسات خیریه حمایتی در بخش دولتی و خصوصی هر روز با افزایش کودکان خیابانی، زنان خیابانی و تکدی گری روبرو هستیم، گفت: درد جامعه ما مشخص است، اما راه ها ی درمان را بلد نیستیم.

دادستان مشهد گفت: مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایران و قم به عنوان کانون نشراندیشه اسلامی همیشه به عنوان نقاط مورد توجه دشمنان نظام قرار داشته و برای این دو شهر برنامه ریزی وسیعی کرده اند.

مرتضوی گفت: برای تخریب وجه این دو شهر مذهبی دشمن به گونه ای برنامه ریزی کرده که به هنگام ارسال محموله قاچاق از جمله مشروبات الکلی این محموله ها را بیمه و حتی به آنان پاداش می دهد.

دادستان مشهد گفت: در سطح کشور 21 هزار کودک خیابانی وجود دارد که سهم خراسان رضوی از این تعداد دو هزار کودک است.

وی گفت: جامعه ما نحوه برخورد با نوجوانان و جوانان را بلد نیست و به نیاز های عاطفی آنها توجه نمی کند و همین مسئله باعث سرخوردگی بسیاری از آنها شده است.