تسهیلات مسکن مهر در تمامی شعب بانک مسکن پرداخت می شود

فرید جلالی عزیز پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: بانک مسکن در سراسر کشور با انعقاد بیش از 243 هزار میلیارد ریال قرارداد مربوط به طرح مسکن مهر به تمامی تعهدات خود در قبال سازندگان مسکن مهر عمل کرده است.

وی افزود: بانک مسکن کشور تاکنون بالغ بر 120 هزار میلیارد ریال تسهیلات در اجرای طرح مسکن مهر در بخشهای آماده سازی، احداث مسکن و ... به متقاضیان پرداخت کرده است.



جلالی عزیز پور یادآور شد: بانک مسکن از سال 1388 به عنوان تنها بانک عامل در پرداخت تسهیلات طرح مهر به متقاضیان معرفی شده و تاکنون نیز با یک هزار و 180 شعبه و 12 هزار پرسنل توانسته با حرکت در راستای سیاستهای دولت نهم و دهم به تعهدات خود عمل کند.



جلالی عزیز پور همچنین عنوان کرد: آن دسته از مشتریان بانک مسکن که به صورت وکالتی اقدام به خرید واحدهای مسکونی که در رهن بانک مسکن است کرده اند و در حال حاضر اقساط معوق دارد با واریز اقساط معوق خود می توانند نسبت به انتقال گروگان به نام خود اقدام کنند.



وی افزود: ‌تمامی مشتریان بانک مسکن که از تسهیلات با سپرده و بدون سپرده خرید واحد مسکونی این بانک به صورت وکالتی استفاده کرده و یا واحد مسکونی در رهن بانک را به صورت وکالتی خریداری کرده اند و در حال حاضر دارای اقساط معوق هستند تا پایان اسفند ماه سال جاری فرصت دارند تا با واریز اقساط معوق خود بدون واریز درصدی از مانده بدهی واحد مسکونی را به نام خود انتقال دهند.



جلالی عنوان کرد: همچنین مشتریان بانک مسکن می توانند با واریز بدهی معوق خود از بخشودگی شش درصدی جرایم تاخیر تادیه برخوردار شوند.



مدیر شعب بانک مسکن استان خوزستان در تبیین برخی مشکلات طرح مسکن مهر نیز گفت: تاکنون نهادهای متولی در خصوص این طرح وظایف خود را به نحو مطلوبی انجام داده اند ولی دو گروه دیگر که سازندگان مسکن و تعاونیها هستند نیاز به تحرک و سرعت بیشتری دارند، بخشی از هزینه ها مربوط به متقاضیان است که باید برای صاحبخانه شدن باید هرچه سریعتر اقدام پرداخت سرمایه مورد نیاز کنند در غیر این صورت سهمیه افراد متقاضی حذف شده و به افراد دیگر واگذار می شود.



جلالی در بخشی دیگر با اشاره به اینکه اولین شعبه ارزی بانک مسکن خوزستان در سال گذشته در اهواز راه اندازی شد، گفت: در سال 1389 برنامه ریزی برای افتتاح چهار شعبه ارزی دیگر در شهرهای آبادان، خرمشهر، ماهشهر و اهواز در دستور کار قرار گرفته است.