کشف بیش از 9 تن مواد محترقه/ 2 هزار نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهرام نوروزی صبح یکشنبه در نشستی با حضور خبرنگاران اقدامات پلیس پیشگیری را در چهارشنبه آخر سال تشریح کرد و گفت: با اقداماتی که به مناسبت چهارشنبه آخر سال از سوی پلیس پیشگیری انجام شده تا کنون 9 تن و 700 کیلوگرم مواد محترقه کشف شده که 700 کیلوگرم آن مواد محترقه پرخطر بوده است.

وی ادامه داد: همچنین 2 هزار و 19 نفر از سوی پلیس دستگیری شدند.

رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی تاکید کرد:‌عمده مواد کشف شده در استانهای غربی و جنوبی و بخشی نیز در استانهای شرقی بوده است.

فعالیت 35 هزار نفر در قالب موسسه انتظام

وی افزود: موسسه انتظام از سال 87 با جذب 25 هزار نفر اقدامات خود را آغاز کرد و در سال 88 توانست 30 هزار نفر را جذب کند.

سردار نوروزی تصریح کرد: در سال 89 ، 35 هزار نفر با عنوان پلیس انتظام جذب شده و اقدامات خوبی را انجام دادند.

وی گفت:‌سعی داریم در سال 90 بیش از 40 هزار نفر تحت موسسه انتظام جذب کنیم.

رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی تصریح کرد: تا کنون 483 موسسه انتظام به ثبت رسیده که 331 موسسه فعالند و مابقی هنوز فعال نشده‌اند.

وی اضافه کرد: برای یک پنجم این افراد آموزش‌های اولیه را گذاشتیم و آنان را به دفاع شخصی مجهز کردیم.

سردار نوروزی گفت: نگهبانان محله توانستند با همکاری کلانتری‌ها در هشت هزار و 136 مورد به پیشگیری از وقوع جرم بپردازند.

وی افزود:‌ در موسسه انتظام 900 زن مشغول به کار هستند که از آنان در مواردی مانند تامین امنیت در پارک‌های بانوان استفاده می‌شود.

رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه و مشاوره در کلانتری‌ها گفت: در سال جاری 309 هزار پرونده در کلانتری‌ها تشکیل و به قسمت مشاوره ارجاع داده شد ک از این تعداد 169 هزار و 837 پرونده به صلح و سازش منجر شد.

عملیاتی شدن بیش از 10 میلیون تماس به مرکز فوریت‌های پلیسی

وی تصریح کرد:‌ در سال جاری در حوزه کلانتری‌ها بیش از 10 میلیون و 420 هزار تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی گرفته شده و منجر به عملیاتی شدن شده است.

سردار نوروزی گفت: همچنین 22 میلیون تماس نیز غیرعملیاتی بوده است.

وی با اشاره به برگزاری کلاس‌های تعالی رفتار سازمانی گفت: در سال جاری برای 19 هزار و 959 نفر از کارکنان پیس پیشگیری کلاسهای تعالی رفتار سازمانی برگزار شده است.

پستی شدن ابلاغ اوراق قضائی

رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی افزود: در گذشته ابلاغ اوراق قضائی توسط ماموران پلیس پیشگیری انجام می‌شد و این کار موجب کاهش توان عملیاتی پلیس می‌شد اما امسال بخشی از اوراق قضایی از طریق پست ابلاغ شد و امیدواریم این موضوع در سال90 افزایش یابد.

وی با اشاره به برنامه‌های سال آینده پلیس پیشگیری گفت: توسعه موسسات خدمات انتظامی تا 100 هزار نفر، تقویت دایره مددکار اجتماعی در کلانتری‌ها، افزایش 10 درصد توان کلانتری‌ها و ادامه آموزش‌های عالی رفتار سازمانی از جمله این برنامه‌هاست.