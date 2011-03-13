به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور صبح امروز یکشنبه در دومین جشنواره پایداری ملی و پدافند غیر عامل با رویکرد فنی و مهندسی اظهار داشت: کار نهادینه کردن دانش و ادبیات فنی و مهندسی سازمان پدافند غیر عامل را در اکثر حوزه ها شروع کرده ایم و در برخی حوزه ها نیز به بلوغ رسیده ایم.

وی گفت: ظرفیت علمی تبدیل تهدیدات به فرمول های مهندسی و علمی را هم اکنون در کشور ایجاد کرده ایم و به دانش مدل سازی آتش سوزی های صنعتی دست یافته ایم.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد این سازمان عنوان کرد: خروجی کارهای ما عمدتا در قالب آیین نامه ها، کتب و طرح های اجرایی است به طوریکه امروز نزدیک به 77 آیین نامه فنی و مهندسی ارائه کرده ایم و امیدواریم با گسترش فعالیت های خود صحنه دیگری را در دفاع جانانه از جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات نوین ایجاد کنیم.

گفتنی است قرار است در بخش اول دومین جشنواره پایداری ملی و پدافند غیر عامل با رویکرد فنی - مهندسی برخی از مسئولان لشکری و کشوری از جمله دکتر فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی، سردار سرلشکر صفوی دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور نیروهای مسلح و همچنین محمدباقر قالیباف شهردار تهران سخنرانی کنند.

همچنین در بخش دوم این جشنواره که بعد از ظهر برگزار خواهد شد 3 پنل تخصصی، تهدیدات، دستاوردهای پروژه ها و همچنین نظامات فنی و اجرایی ارائه شود.