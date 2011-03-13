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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۰۹

گزارش خبرنگار مهر از تایلند/

تیم اپه دختران مدال برنز خود را قطعی کرد/ سومین مدال برنز شمشربازان ایران

تیم اپه دختران مدال برنز خود را قطعی کرد/ سومین مدال برنز شمشربازان ایران

تیم اسلحه اپه دختران کشورمان با راهیابی به مرحله نیمه نهایی مدال برنز خود را در مسابقات قهرمانی آسیا قطعی کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تایلند، در ادامه آخرین روز از رقابتهای شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در بانکوک تایلند تیم اسلحه اپه دختران جوان کشورمان به مصاف ژاپن رفت. این تیم با نتیجه 45 بر 42 برابر این تیم آسیایی به برتری رسید و با کسب این پیروزی جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را کسب کرد.

نماینده کشورمان با راهیابی به جمع چهار تیم برتر مدال برنز خود را در مسابقات قهرمانی آسیا قطعی کرد. این سومین مدال برنز ایران در این دوره از رقابتهای شمشیربازی جوانان و نوجوانان آسیاست. قبل از این محمد رهبری در مسابقات انفرادی و تیم سابر پسران نیز به مدال برنز دست پیدا کرده بود.

رقابتهای شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در تایلند امروز به کار خود پایان می دهد.

کد مطلب 1273062

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