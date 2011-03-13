نخستین واحد صنعتی در شهرک صنعتی "خان احمد" کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد صبح یکشنبه در این مراسم گفت: توسعه شهرکهای صنعتی در استان می تواند نوید بخش جهش سریع و محکم استان به سمت توسعه و فرار از محرومیت باشد.

سید فضل الدین جمالیان افزود: شهرک صنعتی خان احمد در مسیر جاده اصلی ارتباطی استانهای خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و فارس واقع شده و این می تواند به رشد و توسعه هرچه بیشتر این شهرک کمک کند.

وی بیان کرد: این استان یکی از استانهایی است که به لحاظ صنعتی در حال توسعه می باشد که این مهم نیازمند توجه ویژه مسئولین به امر سرمایه گذاری در بخش صنعت است.

جمالیان با بیان اینکه از مجموع 18 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در استان، در حال حاضر 9 شهرک و ناحیه صنعتی در استان به بهره برداری رسیده است، گفت: در تلاش هستیم با همکاری مسئولین و صنعتگران خدمات قابل توجهی را در شهرکهای صنعتی استان ارائه نمائیم تا صنعتگران به حضور در این شهرکها تشویق شوند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: از 10 سرمایه گذار اول که در شهرک صنعتی "خان احمد" سرمایه گذاری نمایند، حمایت ویژه به عمل می آید.

دراین مراسم نخستین واحد صنعتی تولید "فوم پلی استایرن" با ظرفیت 480 تن در سال با اعتباری بالغ پنج میلیارد و 500 میلیون ریال و اشتغال زایی 14 نفر در زمینی به مساحت دو هزار و 480متر کلنگ زنی شد.