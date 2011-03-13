محمد رشید مظاهری که در دو بازی رفت و برگشت مقابل قرقیزستان وظیفه حراست از دروازه تیم امید را عهده دار بود درباره وضعیتش در استقلال اهواز به خبرنگار مهر گفت: یکی دو روزی است از قرقیزستان برگشته ایم اما جرات نمی کنم به اهواز بروم. به من می گویند از باشگاه استقلال اهواز و آنهایی که به جان من افتادند شکایت نکن. می گویند اگر کارشان که همان کتک زدن من بود ادامه پیدا کرد آنوقت شکایت کن. می خواهم بدانم اگر من به اهواز رفتم و این بار جانم را از من گرفتند آیا دیگر مظاهری هست که از آنها شکایت کند؟

همین مسائل باعث شده تا این جوان 21 ساله به فکر خداحافظی از فوتبال بیفتد. مظاهری ضمن اشاره به این مطلب گفت: به خدا خانواده ام نمی گذارند دیگر فوتبال بازی کنم. مادرم می گوید جانت را بردار و بیا پیش خودمان. پدرم، برادرم و همسرم هم همینطور. نمی دانم چه کاری انجام بدهم. مانده ام بر سر دو راهی. سالها زحمت کشیدم تا به اینجا رسیدم. شما نمی دانید که از 14 سالگی در خوابگاه مقاومت سپاسی چند سال دور از خانواده ماندم تا آرزوهایم برآورده شود و در فوتبال ایران به جایی برسم. حالا خانواده ام گفته اند یا فوتبال یا ما. یکی را انتخاب کن. من هم دوست دارم هر دو را داشته باشم. البته این موضوع را هم می دانم که آنها نگرانم هستند اما امیدوارم مسئولان فدراسیون طوری برخورد کنند که خانواده ام راضی به بازی کردن دوباره من شوند».



حرکت جوانمردانه افاضلی، حاج صفی، رضا طلبه، کریم انصاری فرد و بازیکنان تیم امید باعث شد تا مظاهری مقابل قرقیزستان کاپیتان تیم امید باشد و روحیه از دست رفته اش را بازیابد. مظاهری ضمن تشکر از بازیکنان و کادر فنی تیم امید گفت: از افاضلی، حاج صفی، طلبه ، انصاری فرد و سایر بازیکنان تیم امید تشکر می کنم که در یک حرکت مردانه بازوبند کاپیتانی را به من دادند تا روحیه ام بالاتر برود. آنها نشان دادند که معرفت در فوتبال نمرده و هنوز وجود دارد. از همه آنها تشکر می کنم.