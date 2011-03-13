به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسکری، معاون توسعه و فناوری رسانه سازمان صداوسیما در آئین بهره‌برداری از این سامانه در بندرعباس گفت: 24 میلیون نفر معادل 34 و نیم درصد جمعیت کشور اکنون تصاویر ارسالی از ایستگاههای صداوسیما را به صورت دیجیتال دریافت می‌کنند و هرمزگان یازدهمین استانی است که سامانه تلویزیونی دیجیتال در آن راه اندازی شده است.

وی در ادامه افزود: سامانه تلویزیونی دیجیتال با فناوری ام پیگ فور که از پیشرفته‌ترین روش سیگنال رسانی جهانی است پشتیبانی می‌شود.

علی عسکری گفت: بیش از 653 هزار نفر حدود 52 درصد جمعیت هرمزگان در شهرستانهای بندرعباس، میناب، قشم صددرصد و برخی از مناطق شهرستانهای رودان ، بندرخمیر و سیریک امکان دریافت دیجیتال دارند.

معاون توسعه و فناوری رسانه سازمان صداوسیما با بیان اینکه توسعه شبکه های دیجیتال در استانهای مرزی از اولویت‌های فناوری رسانه ملی است افزود: تلاش برای توسعه این فناوری دیجیتال سازی همه شبکه های کشور در سال 90 از اهداف معاونت توسعه و فناوری رسانه است.

وحید کمالی، مدیرکل صداوسیمای مرکز خلیج فارس هم در مراسم بهره برداری از سامانه دیجیتال سازی این مرکز گفت: دیجیتال شدن سیگنال رسانی باعث دریافت صددرصدی کیفیت تصاویر می شود.

وحید کمالی افزود: توسعه این روش برای زیرپوشش بردن صددرصد جمعیت هرمزگان در دستور کار است.

استاندارهرمزگان هم در مراسم بهره‌برداری از طرحهای توسعه‌ای در صداوسیمای مرکز خلیج فارس دریافت دیجیتالی تصاویر و گسترش پوشش جمعیت هدف در هرمزگان را مهم ارزیابی کرد.

هاشمی تختی نقش صداوسیما را در اطلاع رسانی و مقابله با جنگ نرم دشمنان انقلاب اسلامی ویژه و کم نظیر توصیف کرد و افزود: به روز آوری و تجهیز و دانش افزایی زمینه رشد و بالندگی است که صداوسیمای مرکز خلیج فارس با تکیه بر این محورها نقش مهمی در فرهنگ عمومی هرمزگان دارد.