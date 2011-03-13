عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: من به عنوان سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال باید با گزینه‌های مورد نظر فدراسیون مذاکره کرده و با آنها برای عقد قرارداد نهایی به توافق برسم. من طی روزهای گذشته نه کرش را دیده‌ام نه با او قرارداد امضا کرده‌ام. با این شرایط بحث امضای قرارداد با او منتفی است.

وی با تاکید بر اینکه "روی هوا نمی شود با مربی قرارداد بست"، خاطرنشان کرد: من با کارلوس کرش قرارداد امضا نکرده‌ام، اینکه دیگران با او مذاکره کرده یا اقدام به عقد قرارداد کرده باشند را خبر ندارم. البته این امر را بعید می دانم.

سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال تصریح کرد: اصول ما در کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال این است که با یک گزینه مورد نظر فدراسیون رودرو مذاکره کنیم و اگر توافق حاصل شد، قرارداد امضا کنیم. من تازه سه تا چهار روز دیگر از ایران خارج می شوم تا با یکی از گزینه‌های هدایت تیم ملی مذاکره کنم.