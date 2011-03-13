رودبار منطقه ای بکر برای توسعه صنعت جهانگردی است

صمد مرعشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وجود مناظربسیار زیبا درارتفاعات پوشیده از درختان همیشه سبز زیتون، آبهای معدنی گوارا و نیز پیشینه تاریخی و دیرینگی فرهنگی منطقه که تپه مارلیک از بارزترین نشانه های آن است، این شهرستان را به یکی از پتانسیل های مهم گردشگری تبدیل کرده است.

وی با اعلام اینکه صنعت گردشگری نقش کلیدی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان رودبار دارد، اظهارداشت: بهره برداری از این موقعیت و فرصت های طلایی نیازمند ایجاد بستر و فضای مناسبی است که درقالب یک برنامه ریزی مدون و فراگیر صورت گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از راهکارهای اساسی رفع مشکلات فراروی صنعت گردشگری را اتکا به بخش خصوصی دانست و گفت: در عصر حاضر برای شکوفایی اقتصاد گردشگری با به کاربردن ابتکـار عمل و یافتـن راه هـای جدید به نحـو مطلـوب باید از توانمنـدی هـای این بخش بهره برد.

وی با تاکید براینکه مشارکت بخش خصوصی رویکرد دولت برای توسعه گردشگری است، افزود: ییلاقات و دژهای با صفای این ناحیه و یا مناظر زیبا و جالب توجه همیشه جاذب جمعیت هستند.

جاذبه های طبیعی شهرستان رودبار شامل آشتفشان درفک، سوسن چلچراغ یا سوسن سفید، سد منجیل با چشم انداز طبیعی و زیبای آن، چشم انداز و جاذبه های اطراف رودخانه سفیدرود، تالاب سیاهرود، دریاچه سد تاریک، چشمه آب معدنی داماش، درخت سرو هرزویل، دهکده ییلاقی - ورزشی سالانسر، چشمه لویه، چشمه آب معدنی سنگرود، چشمه کلشتر، چشمه آبگرم ماست خور، پارک جنگلی کندلات و دهکده ییلاقی بره سر است.

جاذبه های فرهنگی، تاریخی این شهرستان شامل چراغعلی تپه یا تپه باستانی مارلیک با قدمتی بیش از سه هزار سال، پل خشتی لوشان، تپه گرد کول (هزاره قبل از میلاد)، تپه کلشی (اوایل هزاره میلاد)، بافت تاریخی روستای انبوه، غار باستانی دره دربند، تپه کلورز، پل سیاهرود (پهلوی اول) و تپه رشی است.

قلعه طاهر میرزا (قلعه دختر لویه)، قلعه کندلان، قلعه دوراهان شیرکوه، محوطه جمشید آباد، محوطه های باستانی شهران، محوطه های باستانی حلیمه جان، محوطه های باستانی چمیش، محوطه های باستانی نیلی جان، قلعه لشگرگاه دوگاهه، محوطه های باستانی فیلده، محوطه های باستانی شارف، محوطه های باستانی جوبن و روستای هرزویل با قدمت تاریخی دیگر جاذبه های رودبار را شامل می شود.