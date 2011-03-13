شیوه های مدیریتی در لرستان اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان لرستان در سخنانی با تاکید بر ایجاد کمیته نظارت بر هزینه های بودجه های فرهنگی در استان اظهار داشت: ایجاد این کمیته باید در راستای جلوگیری از صرف بودجه های فرهنگی در مسائل بی تاثیر در این زمینه شود.

بودجه های فرهنگی باید منشا تحول در فرهنگ استان شود

وی با بیان اینکه بودجه های فرهنگی اختصاص یافته به استان لرستان باید در راستای ایجاد تحول فرهنگی در استان هزینه شود، خاطرنشان کرد: این بودجه های فرهنگی باید در زمینه تقویت دین و دیانت مردم هزینه شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه بودجه های فرهنگی باید صرف مسائل کلان فرهنگی استان شود، عنوان کرد: این بودجه ها باید در راستای تقویت فرهنگ دینی هزینه شود.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه بودجه های فرهنگی استان باید بر پایه مسائل اعتقادی، مذهبی و دینی مردم لرستان صرف شود بیان داشت: متولیان امر باید در راستای استفاده صحیح از بودجه های فرهنگی تلاش بیشتری داشته باشند.

اصلاح شیوه های مدیریتی در لرستان ضروری است

وی همچنین با تاکید بر ایجاد کمیته ای جداگانه در راستای پیگیری مصوبات بخشهای صنعت، اقتصاد، کشاورزی و... یادآور شد: باید کمیته ای وجود داشته باشد که مصوبات مربوط به این بخش ها را نیز با جدیت پیگیری کند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر تلاش بیشتر برای پیگیری و اجرایی شدن مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به لرستان خاطرنشان کرد: در غیر این صورت زمان به سرعت می گذرد و هنوز ما نقطه سر خط هستیم.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه اگر می خواهیم که استان لرستان پیشرفت کند و مشکلات رفع شوند باید شیوه های مدیریتی اصلاح شوند، عنوان کرد: اصلاح و نظارت بر شیوه های مدیریتی لازمه موفقیت است.

سئوالی که مسئولان باید بدنبال جواب آن باشند

وی با اشاره به اینکه در سفر سوم هیئت دولت به لرستان مصوبات فراوانی مورد تصویب قرار گرفت، بیان داشت: باید به دنبال جواب این سئوال باشیم که ما در سفر های قبلی نیز مصوبات مطلوب و فراوانی داشتیم ولی چرا در این زمینه موفق نشدیم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه در سفر سوم هیئت دولت به لرستان اعتبارات خوبی در حوزه های فرهنگی، عمرانی، اقتصادی و.... برای استان در نظر گرفته شده است، یادآور شد: باید با اصلاح و نظارت مدیریت، صعه صدر و امید این مصوبات جنبه اجرایی پیدا کنند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه پیشرفت و توسعه لرستان در گرو تلاش، جدیت و کوشش است، عنوان کرد: در سفر سوم دولت سنگ تمام گذاشت و حال نوبت مدیران و مسئولان استانی است که همت به خرج دهند.

وی با اشاره به نامگذاری سالجاری به نام همت مضاعف و کار مضاعف، گفت: هر دستگاه و هر مدیری باید گزارش دهد که در سالجاری چه همت مضاعفی به خرج داده است.