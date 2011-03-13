جزئیات توزیع کارت و محل برگزاری آزمون دکتری سال 90 اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان آزمون ورودی دوره دکتری سال 90 که در زمان مقرر نسبت به ثبت‌نام در آزمون اقدام کرده اند، می توانند با توجه به استان محل اقامت خود در آزمون شرکت کنند.

سازمان سنجش برای رفاه بیشتر داوطلبان و با توجه به تعداد متقاضیان شرکت کننده در این آزمون، در کلیه استانهای کشور محل برگزاری آزمون طراحی کرد.

بر این اساس محل آزمون داوطلبان بر اساس استان محل اقامت مندرج در بند 34 تقاضا نامه ثبت نامی تعیین خواهد شد. گروهی از داوطلبانی که در زمان ویرایش اطلاعات ثبت نامی در تاریخ های اول تا 10 اسفند نسبت به اصلاح حوزه امتحانی خود در بند 30 تقاضانامه اقدام کرده اند حوزه امتحانی آنان همان حوزه اصلاح شده یعنی همان شهرستان درج شده در بند 30 تقاضانامه در نظر گرفته خواهد شد.

کارتهای ورود به جلسه آزمون از تاریخ 21 فروردین ماه سال 90 و از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت است. اطلاعیه این سازمان در خصوص اطلاعات مربوط نحوه توزیع کارت و همچنین برگزاری آزمون در نشریه پیک سنجش 15 فروردین 90 و سایت اینترنتی سازمان به نشانی: www.sanjesh.org درج خواهد شد.

در استانهای آذربایجان شرقی شهر تبریز، آذربایجان غربی شهر ارومیه، اردبیل شهر اردبیل، اصفهان شهر اصفهان، ایلام شهر ایلام، بوشهر شهر بوشهر، تهران شهر تهران، چهارمحال و بختیاری شهر شهرکرد، خراسان جنوبی شهر بیرجند، خراسان رضوی شهر مشهد، خراسان شمالی شهر بجنورد، خوزستان شهر اهواز، زنجان شهر زنجان، سمنان شهر سمنان، سیستان و بلوچستان شهر زاهدان، فارس شهر شیراز، قزوین شهر قزوین، قم شهر قم، کردستان شهر سنندج، کرمان شهر کرمان، کرمانشاه شهر کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد بویراحمد شهر یاسوج، گلستان شهر گرگان، گیلان شهر رشت، لرستان شهر خرم آباد، مرکزی شهر اراک، هرمزگان شهر بندرعباس، همدان شهر همدان، یزد شهر یزد، البرز شهر کرج محل برگزاری آزمون است.

تنها در استان مازندران شهر بابل محل برگزاری آزمون برای کلیه داوطلبان مرد و شهر بابلسر محل برگزاری آزمون برای کلیه داوطلبان زن است.

اولین آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی در روز پنجشنبه 25 فروردین سال 90 برگزار می شود و بیش از 127 هزار نفر در آن ثبت نام کرده اند.