۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۴۲

سه هزارنفر برای شرکت در جشنواره کارآفرینان برتر کرمانشاه ثبت نام کردند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل کار و امور اجتماعی استان کرمانشاه گفت: تاکنون بیش از سه هزار نفر از کارآفرینان استان در سایت اینترنتی جشنواره کارآفرینان برتر استان ثبت نام کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سهراب براندیشه در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه استان کرمانشاه رتبه نخست کشور در ثبت نام از کارآفرینان را دارد، اظهار داشت: استان فارس بعد از کرمانشاه و با ثبت نام حدود دو هزار نفر در رتبه دوم قرار دارد.

وی پایان مهلت ثبت نام کارآفرینان را 25 اسفند ماه خواند و گفت: کلیه کارآفرینان باید تنها از طریق سایت اینترنتی به نشانی www.karafarinanebartar.irثبت نام نمایند.

براندیشه در ادامه از صدور احکام برای اعضای کمیته علمی جشنواره توسط استاندار خبر داد و گفت: کمیته علمی جشنواره متشکل از اساتید دانشگاه و کارآفرینان برتر ملی بوده و بعد از پایان ثبت نام، کار ارزیابی را شروع خواهند کرد.

وی افزود: کارآفرینان برتر استان توسط این کمیته شناسایی و در مراسم باشکوهی در سال آینده معرفی و تجلیل خواهند شد. ضمنا برخی از این کارآفرینان به جشنواره ملی نیز راه خواهند یافت.

مدیرکل کار وامور اجتماعی درادامه از برگزاری کلاسهای کسب و کار و کارآفرینی برای سه هزار و 500 نفر در استان خبر داد و گفت: در برگزاری این کلاسها از لحاظ کمی و کیفی جزو استانهای برتر بوده ایم.

