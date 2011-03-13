بنیانگذاران "گوگل" و "سی ان ان" نامزد دریافت جایزه گورباچف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساندی تلگراف، "میخائیل گورباچف" که اقامتگاه سفیر انگلیس در مسکو سخن می گفت، "سرگئی برین" بینانگذار موتور جستجوگر گوگل و "تد تارنر" بنیانگذار شبکه خبری سی.ان.ان را به عنوان نامزدهای دریافت جایزه گورباچف معرفی کرد.

"جایزه گورباچف" هدیه ای است که به تازگی از سوی موسسه گورباچف به کسی که باعث تغییر زندگی انسان شده اهدا می شود.

"ارینا ویرگانسکایا" دختر گورباچف بنیانگذار موسسه گورباچف است و جایزه مذکور نیز به ابداع وی و شوهرش قرار است در تاریخ 30 مارس در مراسمی به فرد برنده اهدا شود.

گورباچف در معرفی این سه نامزد گفت : به اعتقاد من اینها کسانی هستند که قابلیت ایجاد تغییر در جهان را دارند.

تنها فرد روس نامزد شده برای دریافت این جایزه همان موسس گوگل است. وی در مسکو متولد شده اما در سنین کودکی به همراه والدین خود به آمریکا مهاجرت کرده است.

آخرین رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوری گفت : جایزه گورباچف در تاریخ 30 ماه مارس در مراسمی در انگلیس به فرد برنده اهدا می شود. تمام کارها توسط دخترم و همسرش انجام می شود و در روز مراسم من آرام در گوشه ای خواهم نشست.