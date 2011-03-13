فروش ویژه محصولات پارس خودرو آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فروش ویژه محصولات شرکت پارس خودرو به مناسبت فرارسیدن بهار سال 1390 به صورت تحویل فوری و با شرایط پیش فروش و نقدی - اعتباری در نمایندگی های مجاز فروش این شرکت آغاز شد.

محصولات گروه رنو شرکت پارس خودرو به صورت پیش فروش با موعد تحویل تابستان سال 90 عرضه شده است که متقاضیان می توانند با واریز مبلغ پیش پرداخت، مابقی مبلغ خودرو را در زمان تحویل پرداخت کنند.

همچنین فروش نقدی - اعتباری محصولات گروه نیسان شرکت پارس خودرو با شرایط تحویل فوری به خریداران اعلام شده است و متقاضیان می توانند با واریز مبلغ پیش پرداخت تعیین شده، مابقی مبلغ خودرو را در 12 فقره چک هر دو ماه یکبار پرداخت کنند، این در حالی است که خودروهای تینا، قشقایی و ماکسیما دنده ای گروه نیسان همراه با دو سال بیمه بدنه و تنوع رنگی برای خریداران عرضه می شود.

شرکت پارس خودرو محصولات گروه نیسان خود را با مدل سال 1390 در اسفند ماه 89 به متقاضیان تحویل می‌دهد.