انعقاد تفاهمنامه با قرارگاه خاتم الانبیا برای اجرای پروژه های لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حبیب الله دهمرده شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان لرستان در سخنانی با اشاره به اینکه خوشبختانه در حال حاضر فضای تعامل و همدلی مثال زدنی در میان مدیران و نمایندگان استان وجود دارد، اظهار داشت: باید در سایه این فضای تعامل و همدلی زمینه پیشرفت و توسعه استان را ایجاد کنیم.

وی با تاکید بر اینکه با ایجاد تعامل و همدلی در میان مدیران، نمایندگان استان و استاندار مشکلات موجود رفع خواهند شد، خاطرنشان کرد: این تعامل و همدلی یک ظرفیت بسیار مطلوب است و باید این ظرفیت را قدر بدانیم.

استاندار لرستان با اشاره به تشکیل کمیته های پیگیری مصوبات دور اول و دوم سفر هیئت دولت همچنین لایحه بودجه 90 در استان عنوان کرد: خوشبختانه این کمیته ها با عملکرد مطلوب خود توانستند به غیر از پیگیری مصوبات دور های قبلی سفر هیئت دولت به لرستان برنامه ها و مصوبات خوبی را نیز برای سفر سوم هیئت دولت به لرستان تدوین کنند.

دهمرده با بیان اینکه برای سفر سوم هیئت دولت به لرستان همه تلاش کردند تا مصوبات قوی و مطلوبی را به تصویب برسد، بیان داشت: در این راستا با برنامه ریزی های انجام شده بسته های مطلوبی در زمینه های فرهنگی، عمرانی، کشاورزی و... به تصویب رسید.

وی با تاکید بر ایجاد زیرساختهای مناسب در استان لرستان یادآور شد: ایجاد این زیرساختهای مناسب نیازمند ورود بخش خصوصی است.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه باید برای ایجاد زیرساختهای مناسب در استان از کمک های خارج از دولت استفاده کنیم، خاطر نشان کرد: به عنوان مثال یکی ازسرمایه گذاری های بخش خصوصی قرارگاه خاتم الانبیا است.

دهمرده با بیان اینکه خوشبختانه قرارگاه خاتم الانبیا سرمایه گذاری های مطلوبی را در استان لرستان شروع کرده است، عنوان کرد: این یک ظرفیت جدید است که برای اولین بار در طول تاریخ لرستان در این استان ایجاد شده است.

وی با اشاره انعقاد تفاهم نامه های مختلف میان این قرارگاه و استان لرستان، بیان داشت: استان لرستان با قرارگاه خاتم الانبیا تفاهم نامه هایی در زمینه های آزاد راه، راه آهن، سد سازی از جمله سد معشوره و.... منعقد کرده است.

استاندار لرستان با تاکید بر اجرایی شدن مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به این استان یادآور شد: در دور سوم سفر هیئت دولت به لرستان مصوبات فراوانی به تصویب رسید اما آنچه که مهم به نظر می رسد تلاش برای اجرایی کردن این مصوبات است.