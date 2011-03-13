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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۵۰

پیام همدردی لاریجانی به روسای مجالس مشاوران و نمایندگان ژاپن

پیام همدردی لاریجانی به روسای مجالس مشاوران و نمایندگان ژاپن

علی لاریجانی با ارسال پیام های جداگانه خطاب به روسای مجالس مشاوران و نمایندگان ژاپن به مناسبت وقوع حادثه زلزله و سونامی در این کشور با آنها اظهار همدردی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام به این شرح است:

جناب آقای تاکه نوتیشی اوکا

رئیس محترم مجلس مشاوران ژاپن

عالیجناب؛

با کمال تاسف از جان باختن و آسیب دیدن جمع زیادی از هموطنانتان در حادثه زلزله و سونامی در شمال شرقی کشورتان مطلع شدم.

بدین مناسبت ابراز مراتب همدردی و تسلیت خود با جنابعالی و دولت و ملت کشور دوست ژاپن، از خداوند منان رحمت و مغفرت برای جان باختگان؛ بهبودی و سلامتی برای مجروحان و حادثه دیدگان، صبر و شکیبایی برای بازماندگان خواستارم.

عالیجناب؛ احترامات فائقه مرا پذیرا باشید.

جناب آقای تاکاهیرو یوکومیچی

رئیس محترم مجلس نمایندگان ژاپن

با کمال تاسف از جان باختن و آسیب دیدن جمع زیادی از هموطنانتان در حادثه زلزله و سونامی در شمال شرقی کشورتان مطلع شدم.

با تاکید بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به حادثه دیدگان، مراتب همدردی و تسلیت خود را با جنابعالی، دولت و ملت کشور دوست ژاپن ابراز کرده و از خداوند متعال برای جان باختگان رحمت و مغفرت، برای حادثه دیدگان بهبودی و تندرستی، برای بازماندگان صبر و شکیبایی خواستارم.

عالیجناب؛ احترامات فائقه مرا پذیرا باشید.

کد مطلب 1273087

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