اظهارات "یزدی صمدی" درباره احتمال عضویتش در هیئت امنای دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن یزدی صمدی استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است که علاوه بر عهده داری ریاست دانشگاه تهران از سال 62 به مدت دو سال، دارای سوابقی نظیر استاد نمونه کشوری در سال 76، محقق نمونه دانشگاه تهران در سال 77، عضویت پیوسته در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و چهره ماندگار عرصه علوم کشاورزی در نخستین همایش چهره‌های ماندگار سال 80 است. یزدی صمدی هم اکنون ریاست منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامی را بر عهده دارد.

بهمن یزدی صمدی امروز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به شایعه عضویت وی در هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی و رایزنی با وی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای این منظور، گفت: "راستش را بخواهید نمی دانم."

وی در پاسخ به اینکه آیا هیچ رایزنی با شما درباره عضویت در هیئت امنای دانشگاه آزاد نشده است، گفت: "خیر."

بهمن یزدی در حالی که خبرنگار مهر از طرح نامش در برخی رسانه ها به عنوان گزینه ای برای عضویت در هیئت امنای دانشگاه آزاد خبر داد، گفت: " کسی با من تماسی نگرفته است. احتمالش خیلی ضعیف است که به عنوان عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد تعیین شوم چون افراد زیادی معرفی شده اند به هر حال معرفی کرده اند دیگر."

رئیس دانشگاه تهران در سالهای 62 تا 64، درباره اولویت دارترین موضوعی که در صورت انتخاب شدن برای عضویت هیئت امنای دانشگاه آزاد پیگیری می کند به مهر گفت: "باید امکانات دانشگاه آزاد اسلامی بیشتر از این شود."

بهمن یزدی صمدی در پاسخ به این سئوال که نظرتان درباره تغییر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی چیست نیز، گفت: "این موضوعات را باید هیئت امنای دانشگاه آزاد تصمیم گیری کند. فردی نمی توان اظهار نظر کرد."