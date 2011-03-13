60 درصد عملکرد مغز به ژنها بستگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان مرکز عصب روانشناسی دانشگاه ملبورن، دانشگاه کوئینز آیلند و دانشگاه کمبریج به منظور دستیابی به این نتایج، بعضی از شاخص ترین اثراتی که DNA بر روی مناطقی از کورتکس جلوپیشانی که نقش مهمی در تفکر استراتژیک، برنامه ریزی، تصمیم گیری و حافظه می گذارد را مورد بررسی قرار دادند.

این تیم با استفاده از تکنیکهای جدیدی که نقشه برداری دقیق از شبکه مغزی و اندازه گیری رابطه "هزینه و بازده" میان اتصالات سراسری مغز و مناطق تخصصی خاص را امکانپذیر می کنند، مغز 38 دوقلوی همسان و 28 دوقلوی غیرهمسان را اسکن کردند.

براساس گزارش کنتروکمپوس، نتایج این تحقیقات نشان داد که بیش از نیمی (حدود 60 درصد) از عملکردهای مغز را DNA کنترل می کنند و بنابراین ارثی هستند.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "ما کشف کردیم که افراد در ارتباطات میان هزینه و بازده عملکرد شبکه های مغزی تفاوتهای بسیاری با هم دارند."

نتایج این تحقیقات به دانشمندان در درک اینکه چه ژنهایی برای توضیح درباره تفاوتهای تواناییهای شناختی و فاکتورهای خطر برای بیماریهای ذهنی و بیماریهای نورولوژیکی چون اسکیزوفرنی و آلزایمر و ارائه مفید هستند کمک می کند.