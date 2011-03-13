پیوست فرهنگی در اجرای پروژه های عمرانی رعایت نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در سراب، حجت الاسلام حمید عظیمی، صبح شنبه در مراسم معرفی رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی سراب با بیان اینکه پروژه ها و طرح هایی که در کشور اجرا می شوند نیاز به پیوست فرهنگی دارند ،تصریح کرد: اگر اتوبان یا جاده ای در حال ساخت است باید در تدوین نقشه اجرایی آن به مقوله فرهنگی آن نیز توجه کرد.

وی ادامه داد: همانگونه که برای اتومبیل خود در ساختمان سازی به فکر پارکینگ هستیم باید به ایجاد فضای کار فکری و معنوی در خانه های خود نیز توجه نشان دهیم.

حجت الاسلام عظیمی سازندگی فرهنگی کشور را مهمترین اولویت حال حاضر دانست و افزود: طراحی و تکمیل مهندسی فرهنگی کشور موضوع مهمی است که تاکنون محقق نشده و باید در اولویت مراکز تصمیم گیر فرهنگی کشور قرار داشته باشد.

وی گفت: پیرو تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه اولویت مسائل فرهنگی، در برنامه پنجم توسعه کشور مقوله فرهنگ به عنوان اولویت اول مسائل کشور مورد توجه قرار گرفته است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی توجه به نیازهای معنوی و فکری جامعه را حائز اهمیت دانست و اظهارداشت: همانگونه که به تامین نیازهای مادی خود بها می دهیم و هزینه های فراوانی را برای رفاه مادی صرف می کنیم باید نیازهای فکری و معنوی نیز مورد توجه قرار گیرند.

حجت الاسلام عظیمی با طرح این پرشش که اصلاح جامعه باید از کجا شروع شود بیان داشت: برای داشتن جامعه نمونه و ایده ال هر کس باید اصلاح را از خود شروع کند ،چرا که جامعه از افراد تشکیل شده است و اصلاح هر فرد از سوی خودش بهترین راهکار است.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خیزش های اسلامی در کشورهای منطقه تاکید کرد: 32 سال بعد از انقلاب اسلامی شاهد تاثیر پذیرفتن مردم کشورهای منطقه از دکترین حضرت امام خمینی (ره) هستیم و امروز دکترین امام فراتر از مرزهای ایران در اقصی نقاط عالم نمایان شده است.

وی خاطرنشان کرد: امروزه زنده نگه داشتن اندیشه والای امام بر تمام دستگاه ها و ارگان های فرهنگی کشور ضروری است.

در ادامه جلسه، حجت الاسلام سید محمد علی حسینی به عنوان رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی سراب معرفی و از خدمات حجت الاسلام محمد تجلایی در این سمت تقدیر شد.