شرایط انتخاب رشته داوطلبان دستیاری اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، کلیه داوطلبان واجد شرایط انتخاب رشته - محل سی وهشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی پزشکی بالینی سال 89 باید با استفاده از راهنمای انتخاب رشته - محل دوره مربوطه و با در نظر گرفتن مندرجات کارنامه اولیه و راهنمای ثبت نام و رعایت کلیه مقررات مرتبط با سهمیه تایید شده برای انتخاب رشته اقدام کنند.

داوطلبان از ساعت 14 روز 22 اسفند 89 تا ساعت 23 روز چهارشنبه 25 اسفند 89 مهلت دارند نسبت به تکمیل فرم اینترنتی انتخاب رشته - محل اقدام کنند.

امکان تغییر یا تبدیل و ویرایش فرم پس از ارسال اطلاعات وجود ندارد و مهلت اعلام شده نیز قابل تمدید نبوده و افرادی که در این مهلت نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته - محل خود اقدام نکنند به منزله انصرف از شرکت در مراحل پذیرش دستیار تخصصی این دوره شناخته نمی شوند.

کلیه افرادی که مطابق مندرجات کارنامه اولیه خود مجاز به تکمیل مدارک ارسالی شناخته شده اند باید مدارک مورد نظر را بسته به شرایط انتخابی مطابق با پیوست های مربوطه از تاریخ 22 تا 25 اسفند از طریق سایت اینترنتی http://sanjeshp.ir با وارد کردن کد رهگیری در مدارک تکمیلی ارسال کنند. همچنین به مدارک ارسالی توسط سایر داوطلبان که غیر مجاز شناخته شده اند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

به گزارش مهر، سی و هشتمین دوره پذیرش دستیار تخصصی پزشکی با رقابت بیش از 15 هزار داوطلب 28 بهمن ماه برگزار شد.